Российские оккупанты наносят удары по Харькову — слышны взрывы
Российские оккупанты наносят удары по Харькову. В городе слышны взрывы, жителей призывают находиться в укрытиях.
Об этом сообщает Харьковская ОВА.
Российские оккупанты обстреливают Харьков
В настоящее время российские войска совершают обстрел Харькова. Правоохранители и городские власти призывают мирных жителей города оставаться в укрытиях.
Пока известно о минимум двух взрывах в городе. При этом угроза дальнейшего обстрела города баллистическими ракетами сохраняется.
Ранее мы сообщали, что российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон сегодня, 9 января. Захватчики нанесли несколько ударов по городу по разному виду вооружения.
Напомним, что несколько дней назад, 6 января, российские захватчики жестоко обстреляли Покровск Донецкой области. Они попали в здание больницы в момент, когда там шла операция.
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