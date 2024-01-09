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Российские оккупанты наносят удары по Харькову — слышны взрывы

9 января 2024 23:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Российские оккупанты наносят удары по Харькову — слышны взрывы
Первый момент после взрыва. Фото иллюстративный: imagedelivery.ne
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские оккупанты наносят удары по Харькову. В городе слышны взрывы, жителей призывают находиться в укрытиях.

Об этом сообщает Харьковская ОВА.

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Оккупанты обстреливают Харьков. Фото: скриншот

Российские оккупанты обстреливают Харьков

В настоящее время российские войска совершают обстрел Харькова. Правоохранители и городские власти призывают мирных жителей города оставаться в укрытиях.

обстрел
Полиция сообщает об обстреле. Фото: скриншот

Пока известно о минимум двух взрывах в городе. При этом угроза дальнейшего обстрела города баллистическими ракетами сохраняется.

взрыв
Сообщения о ракетной угрозе. Фото: скриншот
взрыв
Сообщения о втором взрыве в Харькове. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон сегодня, 9 января. Захватчики нанесли несколько ударов по городу по разному виду вооружения.

Напомним, что несколько дней назад, 6 января, российские захватчики жестоко обстреляли Покровск Донецкой области. Они попали в здание больницы в момент, когда там шла операция.

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