В мережі з'явилося шокуюче відео Покровська після обстрілу загарбниками
Кілька днів тому, 6 січня, російські загарбники жорстоко обстріляли Покровськ Донецької області. Вони влучили у будівлю лікарні в момент, коли там тривала операція.
Відео перших хвилин після жорстокого злочину росіян було опубліковане Міністерством внутрішніх справ України.
Обстріл Покровська загарбниками
"Покровськ. Відео перших хвилин після жорстокого злочину росіян 6 січня", — говориться у лаконічному повідомленні.
На відео видно, як люди намагаються врятуватися в оточенні зруйнованих будівель. В кадрі також можна побачити військових, які намагаються допомогти цивільним чоловікам і жінкам.
Раніше ми повідомляли, що російські окупанти завдали ракетного удару по лікарні в Покровську Донецької області, коли там тривала операція. Від осколків скла постраждав і пацієнт, і медперсонал, на щастя, загиблих немає.
Крім того, внаслідок ракетного удару по Хмельницькій області 8 січня, кількість жертв зросла до трьох. Тіло ще одного загиблого дістали з-під завалів.
Також ми писали, що вранці 8 січня російські окупанти поцілили по Зміїву на Харківщині — під прицілом була цивільна інфраструктура. Через атаку дехто з цивільних опинились під завалами.
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