Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В сети появилось шокирующее видео Покровска после обстрела захватчиками arrow

В сети появилось шокирующее видео Покровска после обстрела захватчиками

9 января 2024 17:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В сети появилось шокирующее видео Покровска после обстрела захватчиками
Военные в обстрелянном Покровске. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Несколько дней назад, 6 января, российские захватчики жестоко обстреляли Покровск Донецкой области. Они попали в здание больницы в момент, когда там шла операция.

Видео первых минут после жестокого преступления россиян было опубликовано Министерством внутренних дел Украины.

Читайте также:

Обстрел Покровских захватчиками

"Покровск. Видео первых минут после жестокого преступления россиян 6 января", — говорится в лаконичном сообщении.

На видео видно, как люди пытаются спастись в окружении разрушенных построек. В кадре также можно увидеть военных, пытающихся помочь гражданским мужчинам и женщинам.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по больнице в Покровске Донецкой области, когда там продолжалась операция. От осколков стекла пострадал и пациент и медперсонал, к счастью, погибших нет.

Кроме того, в результате ракетного удара по Хмельницкой области 8 января количество жертв возросло до трех. Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов.

Также мы писали, что утром, 8 января, российские кафиры попали в Змиев на Харьковщине — под прицелом была гражданская инфраструктура. Из-за атаки некоторые гражданские оказались под завалами.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме