В сети появилось шокирующее видео Покровска после обстрела захватчиками

Военные в обстрелянном Покровске. Фото: скриншот

Несколько дней назад, 6 января, российские захватчики жестоко обстреляли Покровск Донецкой области. Они попали в здание больницы в момент, когда там шла операция.

Видео первых минут после жестокого преступления россиян было опубликовано Министерством внутренних дел Украины.

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"Покровск. Видео первых минут после жестокого преступления россиян 6 января", — говорится в лаконичном сообщении.

На видео видно, как люди пытаются спастись в окружении разрушенных построек. В кадре также можно увидеть военных, пытающихся помочь гражданским мужчинам и женщинам.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по больнице в Покровске Донецкой области, когда там продолжалась операция. От осколков стекла пострадал и пациент и медперсонал, к счастью, погибших нет.

Кроме того, в результате ракетного удара по Хмельницкой области 8 января количество жертв возросло до трех. Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов.

Также мы писали, что утром, 8 января, российские кафиры попали в Змиев на Харьковщине — под прицелом была гражданская инфраструктура. Из-за атаки некоторые гражданские оказались под завалами.