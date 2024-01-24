Российская армия в Украине, Буча, Изюм, мясные штурмы, вторая армия мира

Российские солдаты-мародеры, отправляющие награбленное домой. Фото: росСМИ

За два года полномасштабной войны российские вооруженные силы прошли стремительный путь от "второй армии мира" до банды мародеров и насильников. О том, как менялось отношение к оккупационной армии, как снижалась ее боеспособность — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Вторая армия мира

Перед началом полномасштабной российско-украинской войны армия Российской Федерации, по собственно российским оценкам, считалась второй армией мира. Частично это утверждение имело под собой почву. Так, страна-агрессора имела один из крупнейших ядерных арсеналов в мире. Кроме того, по количеству военнослужащих вооруженные силы Российской Федерации входили в первую пятерку, уступая только Соединенным Штатам, а также Индии с Китаем (странам, по общему количеству населения превосходящим Россию на порядок).

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Кроме того, на стороне российской армии была история ее предшественницы, армии Советского Союза, активно участвовавшей во Второй мировой войне — прежде всего, в борьбе с нацистским режимом в Германии. Советский военно-промышленный комплекс, доставшийся независимой России по наследству, также придавал авторитету армии РФ и подтверждал неофициальный статус "второй армии мира".

Но после начала полномасштабного вторжения ситуация вокруг российских вооруженных сил серьезно поменялась. Этому способствовали как героическая украинская оборона, так и действия самих россиян, напомнивших и развенчавших мифы прошлого, а также нынешние пропагандистские выдумки.

Провал блицкрига, Буча

Первой большой неудачей, если не сказать провалом, стало поражение российского оккупационного контингента в первые дни великой войны. По многочисленным свидетельствам, россияне действительно готовились к скоротечной войне. Даже западные эксперты давали Украине не больше 4-5 дней на оборону Киева, после чего оккупанты должны были захватить украинскую столицу и поставить марионеточное правительство, на чем война бы и завершилась.

Но, как показал уже первый день, россияне очень серьезно просчитались. Кроме локальных успехов на юге, связанных, в частности, и с украинскими просчетами (что, например, позволило оккупантам захватить Херсон), никаких особых успехов россияне не добились. А на севере, в районе Киева и Чернигова, застряли на целый месяц, после чего вынуждены были убегать с украинской территории. Фактически конец марта ознаменовал поражение России в первоначальном плане войны и переходе к войне долгосрочной.

Но за этот месяц россияне продемонстрировали, что их лозунг "Можем повторить", который они культивировали в обществе практически с начала путинского правления — имеет место, но это не о военных достижениях. Россияне, как советская армия в Восточной Европе в 1944-1945 годах, отметилась многочисленными случаями мародерства, грабежей, массовых изнасилований, убийств мирного населения.

Символом российских зверств стал город Буча Киевской области. Но таких мест на карте Украины появилось со временем очень многое. Чуть позже, после почти полной деоккупации Харьковщины, в лесу под Изюмом было найдено массовое захоронение мирных жителей. Российская армия начала превращаться в армию убийц и насильников. А еще — в банду мародеров, потому что россияне грабили и тащили домой (пересылая по почте из приграничных областей) все, что только могли. В частности, и унитазы, ставшие одним из символов российского мародерства в Украине.

Деды воевали, Бахмут

Что касается военных достижений, то стоит отметить еще один лозунг, который использовала путинская пропаганда — "Деды воевали". Российская армия во время полномасштабного вторжения продемонстрировала, что действительно воюет так, как это делали их деды и прадеды во Вторую мировую. Впрочем, неожиданно для самих россиян оказалось, что реальность серьезно отличается от книжно-кинематографического мифа о советской армии.

Ведь на самом деле — и об этом некоторые исследователи типа Виктора Суворова писали и раньше — советская армия могла воевать только числом. То есть при условии превосходства в живой силе, фактически упрекая вражеские позиции телами своих солдат. Во время российско-украинской войны этот процесс получил свое логическое название — "мясные штурмы".

Именно так россияне сражались под Бахмутом, именно так пытались захватить Угледар, именно так уничтожали Марьинку (и свои войска о линии обороны украинской армии). Именно так воюют сейчас в Авдеевке. Никакой другой действенной стратегии генеральный штаб оккупантов не смог использовать или хотя бы придумать.

Армия как зеки

Еще одной особенностью российской войны против Украины стало фактическое признание беспомощности "второй армии мира". Это признание получило свое отдельное название — ПВК "Вагнер". Кремлевское руководство, привлекая свою неофициальную военную структуру, до этого действовавшую либо в Африке, либо в Сирии, расписалось в том, что регулярная армия, которая была собрана специально под вторжение, а затем усилена несколькими волнами мобилизации – ничего не может сделать с украинскими защитниками .

И именно наемники "Вагнера", в частности, заключенные из российских колоний, стали символом бессмысленной с военной точки зрения победы - захвата большей части Бахмута, точнее, того, что от него осталось.

После Бахмута, даже расформировав ППК "Вагнер" после бунта Евгения Пригожина, российский генштаб принял эту тактику — и теперь уже регулярная армия на Донбассе постоянно шла в "мясные штурмы", часто не используя даже минимальное количество бронетехники. И это тоже следствие неудач оккупационной армии, потому что эту технику очень часто ВСУ уничтожали еще во время марша в колоннах.

Словом, за 700 дней полномасштабной войны "вторая армия мира" потеряла весь свой авторитет, продемонстрировав как беспомощность, так и откровенную ложь (скажем, о гиперзвуковых ракетах "Кинжал", которые якобы нельзя было сбить ни одним оружием на свете — но как, как оказалось, легко сбивают американские системы ПВО (Patriot). И по состоянию на сегодня единственным ее преимуществом осталось количество солдат — которое в России просто по определению больше, чем у Украины.