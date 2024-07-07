Утром 6 июля Румыния поднимала в небо F-16 из-за российской атаки

Истребитель F-16. Иллюстративное фото: ВВС Норвегии

Российские захватчики в субботу, 6 июля, атаковали беспилотниками объекты на юге Украины. В результате Румыния поднимала в небо свои истребители F-16.

Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны в Facebook.

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Румыния поднимала F-16

"Русские силы утром 6 июля совершили новую серию атак по целям в Украине, вблизи границы с Румынией в уезде Тульча", — говорится в сообщении.

В минобороны отметили, что после обнаружения российских беспилотников, которые двигались вблизи границы с Румынией, там решили совершить взлет двух самолетов F-16 ВВС для мониторинга ситуации в воздухе. Назад оба истребителя вернулись около 9:00.

Позже правоохранителям в Румынии приказали провести поиски обломков сбитых дронов, которые могли упасть на территории страны. Пока информации об обнаружении таких объектов нет.

Скриншот поста минобороны Румынии

Напомним, утром в Одессе прогремели мощные взрывы во время российской атаки.

Вероятно, оккупанты нанесли удар ракетой "Искандер-М". В небо над городом поднимался большой столб дыма.