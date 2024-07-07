Вранці 6 липня Румунія підіймала в небо F-16 через російську атаку

Винищувач F-16. Ілюстративне фото: ВПС Норвегії

Російські загарбники в суботу, 6 липня, атакували безпілотниками об'єкти на півдні України. Внаслідок цього Румунія підіймала в небо свої винищувачі F-16.

Про це повідомила пресслужба міністерства оборони країни у Facebook.

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Румунія підіймала F-16

"Російські сили вранці 6 липня здійснили нову серію атак по цілях в Україні, поблизу кордону з Румунією в повіті Тульча", — йдеться у повідомленні.

У міноборони зауважили, що після виявлення російських безпілотників, які рухалися поблизу кордону з Румунією, там вирішили здійснити зліт двох літаків F-16 ВПС для моніторингу ситуації у повітрі. Назад обидва винищувачі повернулися близько 9:00.

Згодом правоохоронцям у Румунії наказали провести пошуки уламків збитих дронів, які могли впасти на території країни. Наразі інформації про виявлення таких об'єктів немає.

Скриншот допису міноборони Румунії

Нагадаємо, вранці в Одесі пролунали потужні вибухи під час російської атаки.

Ймовірно, окупанти завдали удару ракетою "Іскандер-М". У небо над містом здіймався великий стовп диму.