Вранці 6 липня Румунія підіймала в небо F-16 через російську атаку

Румунія підіймала в небо винищувачі F-16 під час ранкової атаки Росії на південь України
Російські загарбники в суботу, 6 липня, атакували безпілотниками об'єкти на півдні України. Внаслідок цього Румунія підіймала в небо свої винищувачі F-16.
Про це повідомила пресслужба міністерства оборони країни у Facebook.
Румунія підіймала F-16
"Російські сили вранці 6 липня здійснили нову серію атак по цілях в Україні, поблизу кордону з Румунією в повіті Тульча", — йдеться у повідомленні.
У міноборони зауважили, що після виявлення російських безпілотників, які рухалися поблизу кордону з Румунією, там вирішили здійснити зліт двох літаків F-16 ВПС для моніторингу ситуації у повітрі. Назад обидва винищувачі повернулися близько 9:00.
Згодом правоохоронцям у Румунії наказали провести пошуки уламків збитих дронів, які могли впасти на території країни. Наразі інформації про виявлення таких об'єктів немає.
Нагадаємо, вранці в Одесі пролунали потужні вибухи під час російської атаки.
Ймовірно, окупанти завдали удару ракетою "Іскандер-М". У небо над містом здіймався великий стовп диму.
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