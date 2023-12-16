Что известно о шведском истребителе Gripen

Шведский истребитель Saab JAS 39 Gripen. Фото: Википедия

Готовя своих военных летчиков на F-16, украинское военно-политическое руководство не останавливается только на американских штурмовиках. О шведских "Грифонах", по которым Украина ведет переговоры, — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Не F-16 едиными

Авиационная коалиция, созданная в мае 2023 года, постепенно начинает приносить результат. Украинские военнослужащие Воздушных сил завершают процесс обучения на американских штурмовиках F-16. Но в Украине не остановились на договоренностях по этим военным самолетам.

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Так, спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат на днях заявил о том, что украинская сторона ведет переговоры со Швецией. Темой переговоров является передача украинской стороне истребителей Gripen ("Грифон").

Игнат заявил, что речь идет буквально обо всех "Грифонах", которые располагает шведской армией. Причем, по словам спикера Воздушных сил ВСУ, украинские летчики уже опробовали эти самолеты. Чем отличаются скандинавские истребители JAS 39 Gripen?

Истребитель четвертого поколения, ставший универсалом

Военные самолеты Saab JAS 39 Gripen — это отнюдь не новая техника. Первый полет этого истребителя состоялся еще во время Холодной войны, в декабре 1988-го. Впрочем, на вооружение шведской армии он поступил уже в другую историческую эпоху, в 1997 году.

Основные характеристики шведского самолета Gripen

История "Грифонов" начиналась как история классического узкоспециализированного военного самолета. Это был классический истребитель четвертого поколения. Но в процессе эксплуатации и модификации Saab JAS 39 стал многоцелевой машиной. Gripen может поражать цели — наземные и надводные, так и вести разведку, кроме того, он способен выполнять задачи, необходимые для противовоздушной обороны.

Такая многозадачность очень важна для украинской армии, поскольку в нынешних условиях российско-украинской войны Воздушные силы ВСУ выполняют различные задачи. Это и уничтожение ракет и беспилотников, это атаки на фронтовые и тыловые наземные цели, это и удары по надводным военным объектам Черноморского флота Российской Федерации.

Самолеты для зимней войны, для войны в Украине

Еще одной особенностью "Грифонов", напрямую связанной со страной-производителем, страной-эксплуатантом (хотя, кроме Швеции, JAS 39 используют еще в Бразилии и Таиланде, Южной Африке и Венгрии), есть возможность использования этих самолетов в зимних условиях.

Швеция, как известно, является северной страной со строгим климатом и долгой зимой. Именно поэтому Gripen создавались как неприхотливый к экстремальным погодным условиям и простой эксплуатацией. В этом плане JAS 39 является более выгодным вариантом, чем F-16, по крайней мере в условиях зимы, которая в Украине может длиться вплоть до середины марта.

Кроме того, простота и неприхотливость шведских самолетов потенциально сокращает время подготовки обслуживающего персонала — и это также является козырем "Грифонов", которые Украине необходимо использовать. Но есть еще один фактор, связанный со шведской топографией, который может быть на руку воздушным силам ВСУ.

Ответ на удары по Староконстантинову

Российские войска на протяжении всей полномасштабной войны время от времени наносят ракетные удары по одному из городов Хмельницкой области, Староконстантинову. В чем такой интерес окупантов к этому небольшому населенному пункту на западе Украины?

Причиной является авиабаза, расположенная на юго-восточной окраине Староконстантинова. Там, на этом аэродроме, базируется 7 бригада тактической авиации ПС Вооруженных сил Украины. Возможно, там будут базироваться и американские истребители F-16.

Так вот, шведские "Грифоны" строились с учетом того факта, что в Швеции из-за топографических особенностей нет больших равнинных местностей. Поэтому JAS 39 сконструирован таким образом, чтобы взлетать не просто с коротких взлетно-посадочных полос, но даже с более или менее ровных отрезков автодорог.

Это в условиях постоянных угроз украинским авиационным базам очень серьезное преимущество. К тому же Швеция, как говорят представители украинской стороны, готова отдать нам все имеющиеся у нее экземпляры этих самолетов. Причина здесь ясна — несмотря на то, что Швеция до сих пор не является членом НАТО, она с момента подачи заявки на членство в Альянсе получила гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов Америки.

То есть фактически — и это понимают все, прежде всего Владимир Путин — попала под ядерный зонтик США. И любая агрессия России против Швеции (а может идти речь даже не о материковой территории, а об острове Готланд, который является естественным препятствием для российского ВМФ в Балтийском море) обернется потенциальным ядерным конфликтом. Что, будем говорить прямо, пугает Кремль — именно поэтому после попытки ядерного шантажа Украины и Запада, в частности, из-за третьего президента РФ Медведева, Путин остановил свои действия в этом направлении.

Таким образом, желание Украины получить шведские многоцелевые военные самолеты Saab JAS 39 Gripen вполне логично, учитывая конструктивные особенности и практические преимущества, которые предоставляют эти особенности. Так что, по сути, главной проблемой в этой ситуации является наличие политической воли шведского руководства, а не какие-то технические вопросы. Поэтому будем надеяться, что рано или поздно на вооружении Воздушных сил ВС Украины появятся эти северные самолеты, неприхотливые, удобные и опасные для всех враждебных объектов.