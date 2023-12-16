Що відомо про шведський винищувач Gripen

Шведський винищувач Saab JAS 39 Gripen. Фото: Вікіпедія

Готуючи своїх військових льотчиків на F-16, українське військово-політичне керівництво не зупиняється лише на американських штурмовиках. Про шведські "Грифони", щодо яких Україна веде перемовини — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Не F-16 єдиними

Авіаційна коаліція, яка була створена у травні 2023 року, поступово починає приносити результат. Українські військовослужбовці Повітряних сил завершують процес навчання на американських штурмовиках F-16. Але в Україні не зупинилися на домовленостях щодо цих військових літаків.

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Так, речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат днями заявив про те, що українська сторона веде переговори із Швецією. Темою переговорів є передача українській стороні тамтешніх винищувачів Gripen ("Грифон").

Ігнат заявив, що мова йде буквально про усі "Грифони", які має у своєму розпорядженні шведська армія. Причому, за словами речника Повітряних сил ЗСУ, українські льотчики уже випробували ці літаки. Чим же відрізняються скандинавські винищувачі JAS 39 Gripen?

Винищувач четвертого покоління, який став універсалом

Військові літаки Saab JAS 39 Gripen — це аж ніяк не нова техніка. Перший політ цього винищувача відбувся ще в часи Холодної війни, у грудні 1988-го. Втім, на озброєння шведської армії він надійшов уже в іншу історичну епоху, 1997 року.

Основні характеристики шведського літака Gripen

Історія "Грифонів" розпочиналася як історія класичного вузькоспеціалізованого військового літака. Це був класичний винищувач четвертого покоління. Але в процесі експлуатації та модифікацій Saab JAS 39 став багатоцільовою машиною. Gripen може як вражати цілі — наземні та надводні, так і вести розвідку, крім того, він здатен виконувати задачі, необхідні для протиповітряної оборони.

Така багатозадачність є дуже важливою для української армії, оскільки в нинішніх умовах російсько-української війни Повітряні сили ЗСУ виконують різні задачі. Це і знищення ракет та безпілотників, це і атаки на фронтові та тилові наземні цілі, це і удари по надводних військових об’єктах Чорноморського флоту Російської Федерації.

Літаки для зимової війни, для війни в Україні

Ще однією особливістю "Грифонів", напряму пов’язаною із країною-виробником, країною-експлуатантом (хоча, крім Швеції, JAS 39 використовують ще у Бразилії та Таїланді, Південній Африці та Угорщині), є можливість використання цих літаків у зимових умовах.

Швеція, як відомо, є північною країною із суворим кліматом і довгою зимою. Саме тому Gripen створювалися як невибагливий до екстремальних погодних умов і простою експлуатацією. В цьому плані JAS 39 є навіть дещо вигіднішим варіантом, ніж F-16, принаймні в умовах зими, яка в Україні може тривати аж до середини березня.

Крім того, простота і невибагливість шведських літаків, потенційно скорочує час підготовки обслуговуючого персоналу — і це також є козирем "Грифонів", які Україні конче необхідно використати. Але є іще один фактор, пов’язаний зі шведською топографією, який може бути на руку Повітряним силам ЗСУ.

Відповідь на удари по Старокостянтинову

Російські війська протягом усієї повномасштабної війни час від часу завдають ракетних ударів по одному із міст Хмельницької області, Старокостянтинову. У чому така цікавість окупантів до цього невеличкого населеного пункту на заході України?

Причиною є авіабаза, розташована на південно-східній околиці Старокостянтинова. Там, на цьому аеродромі, базується 7-ма бригада тактичної авіації ПС Збройних сил України. Можливо, саме там будуть базуватися і американські винищувачі F-16.

Так от, шведські "Грифони" будувалися з урахуванням того факту, що у Швеції через топографічні особливості немає великих рівнинних місцевостей. Тому JAS 39 сконструйований таким чином, щоб злітати не просто з коротких злітно-посадкових смуг, а і навіть із більш-менш рівних відрізків автодоріг.

Це в умовах постійних загроз українським авіаційним базам є дуже серйозною перевагою. До того ж Швеція, як говорять представники української сторони, готова віддати нам усі наявні у неї екземпляри цих літаків. Причина тут зрозуміла — попри те, що Швеція досі не є членом НАТО, вона ще з моменту подачі заявки на членство у Альянсі отримала гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів Америки.

Тобто фактично — і це розуміють усі, перш за все Володимир Путін — потрапила під ядерну парасольку США. І будь-яка агресія Росії проти Швеції (а може йтись навіть не про материкову територію, а про острів Готланд, який є природною перешкодою для російського ВМФ у Балтійському морі) обернеться потенційним ядерним конфліктом. Що, будемо говорити прямо, лякає Кремль — саме тому після спроби ядерного шантажу України і Заходу, зокрема, через третього президента РФ Медведєва, Путін зупинив свої дії у цьому напряму.

Таким чином, бажання України отримати шведські багатоцільові військові літаки Saab JAS 39 Gripen є цілком логічним, зважаючи на конструктивні особливості та практичні переваги, які надають ці особливості. Тож, по суті, головною проблемою в цій ситуації є наявність політичної волі шведського керівництва, а не якісь технічні питання. Тому будемо сподіватися, що рано чи пізно на озброєнні Повітряних сил ЗС України з’являться і ці північні літаки, невибагливі, зручні і небезпечні для усіх ворожих об’єктів.