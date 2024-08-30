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Салливан объяснил, почему США и Китай не смогли согласовать план окончания войны в Украине

30 августа 2024 04:59
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
США и Китай не смогли согласовать план окончания войны в Украине
Джейк Салливан. Фото: Reuters
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Соединенные Штаты и Китай не смогли согласовать план дипломатического урегулирования войны в Украине. Все потому, что США придерживаются принципа "ничего об Украине без Украины".

Об этом в четверг, 29 августа, заявил советник президента Америки по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, которого цитирует сайт Белого дома.

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На вопрос журналиста The New York Times он сообщил, что в ходе визита в Китай он встречался с главой КНР Си Цзиньпином. В течение последних трех дней, у стран была возможность обменяться мнениями о войне Украине.

Салливан отметил, что КНР неоднократно заявляла том, что война России против Украины должна закончиться дипломатическим путем. Однако он не может сказать, что во время визита в Пекин был прогресс в достижении плана дипломатии.

"Мы не дошли до какого-то конкретного плана по дипломатии, в значительной степени потому, что Соединенные Штаты очень строго придерживаются простой максимы "ничего об Украине без Украины". Поэтому, в конце концов, именно Украина должна решить, как она хочет продолжать дипломатические и переговорные процессы", — отметил Салливан.

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