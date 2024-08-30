США та Китай не змогли узгодити план закінчення війни в Україні

Джейк Салліван. Фото: Reuters

Сполучені Штати та Китай не змогли погодити план дипломатичного врегулювання війни в Україні. Все тому, що США дотримуються принципу "нічого про Україну без України".

Про це у четвер, 29 серпня, заявив радник президента Америки з питань нацбезпеки Джейк Салліван, якого цитує сайт Білого дому.

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Що відомо

На запитання журналіста The New York Times він повідомив, що під час візиту до Китаю він зустрічався з главою КНР Сі Цзіньпіном. Протягом останніх трьох днів країн мали можливість обмінятися думками про війну Україні.

Салліван зазначив, що КНР неодноразово заявляла про те, що війна Росії проти України має закінчитися дипломатичним шляхом. Однак він не може сказати, що під час візиту до Пекіна був прогрес у досягненні плану дипломатії.

"Ми не дійшли до якогось конкретного плану з дипломатії, значною мірою тому, що Сполучені Штати дуже суворо дотримуються простої максими "нічого про Україну без України". Тому, зрештою, саме Україна має вирішити, як вона хоче продовжувати дипломатичні та переговорні процеси", — зазначив Салліван.