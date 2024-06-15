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Саммит мира в Швейцарии — в ОП ответили, возможно ли проведение переговоров с Россией

15 июня 2024 18:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Заместитель председателя ОП Жовква ответил о возможности переговоров с Россией на Саммите
Заместитель председателя ОП Игорь Жовква. Фото: пресс-служба ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Швейцарии в субботу, 15 июня, начался двухдневный Глобальный саммит мира. В то же время заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что во время мероприятия переговоров с Россией не будет.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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"Переговоров с Россией не будет. Это не тот формат, о котором даже может идти разговор на саммите. Зачем этот саммит? Для того, чтобы начать процесс мира", — сказал Жовква.

По его мнению, это мероприятие станет началом дальнейшего установления мира в Украине, а результаты конференции завтра объявит президент Зеленский.

Представитель ОП отметил, что Украина не ставит своей целью решить все проблемы на этом саммите. Делегация сконцентрировалась на следующих трех позициях:

  • ядерная сохранность;
  • продовольственная безопасность;
  • освобождение пленных.

"Потому что эти позиции на сегодняшний день объединяют большинство мирового сообщества, и мы это видим по участникам", — преодолевал он.

А уже дальше будут продолжаться действия для реализации других пунктов из 10, которые были предложены Президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках формулы мира.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия может принять участие во втором Глобальном саммите мира в Швейцарии. Участие обусловлено тем, что навязывание Киеву Минских и Будапештских соглашений не должно быть.

Также мы писали, что на Саммит мира были аккредитованы журналисты из 500 медиа из всех стран мира. Среди них также есть и россияне.

Владимир Зеленский
саммит мира
Офис президента
война в Украине
Россия

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