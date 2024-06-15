Заступник голови ОП Жовква відповів щодо можливості переговорів з Росією на Саміті

Заступник голови ОП Ігор Жовква. Фото: пресслужба ОП

У Швейцарії у суботу, 15 червня, розпочався дводенний Глобальний саміт миру. Водночас заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що під час заходу переговорів з Росією не буде.

Про це з місця повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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"Переговорів із Росією не буде. Це не той формат, про який навіть йтиме розмова на саміті. Для чого цей саміт? Для того, аби розпочати процес миру", — сказав Жовква.

На його думку, цей захід стане початком для подальшого встановлення миру в Україні, а результати конференції завтра оголосить президент Зеленський.

Представник ОП зазначив, що Україна не ставить собі за мету вирішити усі проблеми на цьому саміті. Делегація сконцентрувалася на таких трьох позиціях:

ядерна безпека;

продовольча безпека;

звільнення полонених.

"Тому що ці позиції на сьогодні об'єднують більшість світового співтовариства, і ми це бачимо по учасниках", — долав він.

А вже надалі продовжуватимуться дії для реалізації інших пунктів із 10, які були запропоновані Президентом України Володимиром Зеленським у межах формули миру.

Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Росія може взяти участь у другому Глобальному саміті миру у Швейцарії. Участь зумовлена тим, що нав'язування Києву Мінських та Будапештських угод не повинно бути.

Також ми писали, що на Саміт миру були акредитовані журналісти з 500 медіа з усіх країн світу. Серед них також є і росіяни.