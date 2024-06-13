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Самостоятельная эвакуация женщины из Олешек — власти призвали не повторять такие действия

13 июня 2024 08:59
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Эвакуация женщины из Олешек — Херсонский облсовет просит не повторять такой поступок
Эвакуированная женщина с ребенком. Фото: МВД
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Власти Херсонской области призвали не повторять действия женщины, которая самостоятельно эвакуировалась из оккупированных Олешек. Подобные поступки могут подвергать опасности как гражданских, так и военных.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Колоссальные риски

Соболевский отметил, что самостоятельная эвакуация женщины из Олешек — это уникальный случай, но повторять за ней не стоит. В частности, свое обращение он адресовал проживающим на Левом берегу.

"Антоновский мост, на который вышла женщина, простреливается врагом регулярно. И украинские военные с появлением на мосту думали, что это какая-то провокация", — сказал он.

По его словам, действия женщины были очень рискованными.

"Были колоссальные риски как для женщины, так и для военных, которые ее спасали. Лучше связываться с СБУ или Нацполицией через чат-боты и скоординировать пути эвакуации. Это все возможно", — подытожил Соболевский.

Напомним, в Херсонской области женщина решила пешком пересечь мост со стороны Олешек в Херсон . Ее сопровождал беспилотник украинских защитников.

Ранее 98-летняя украинка шла пешком около 10 км, чтобы выйти из оккупированной части села Очеретино Донецкой области.

Также в Донецкой области 88-летний дедушка пешком пересек оккупированную российской армией часть Очеретиного. 

 

Херсон
Херсонская область
беспилотник
украинцы
война в Украине
війна
оккупация

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