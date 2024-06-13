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Самостійна евакуація жінки з Олешок — влада закликала не повторювати такі дії

13 червня 2024 08:59
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Евакуація жінки з Олешок — Херсонська облрада просить не повторювати такий вчинок
Евакуйована жінка з дитиною. Фото: МВС
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Влада Херсонської області закликала не повторювати дії жінки, яка самостійно евакуювалася з окупованих Олешок. Подібні вчинки можуть наражати на небезпеку як цивільних, так і військових.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в етері телемарафону "Єдині новини".

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Шалені ризики

Соболевський зазначив, самостійна евакуація жінки з Олешок — це унікальний випадок, але повторювати за нею не варто. Зокрема, своє звернення він адресував тим, хто проживає на Лівому березі

"Антонівський міст, на який вийшла жінка, прострілюється ворогом регулярно. І українські військові з її появою на мосту думали, що це якась провокація", — сказав він.

За його словами, дії жінки були дуже ризикованими.

"Були шалені ризики як для жінки, так і для військових, які її рятували. Краще звʼязуватися з СБУ або Нацполіцією через чат-боти і скоординувати шляхи евакуації. Це все можливо", — підсумував Соболевський. 

Нагадаємо, у Херсонській області жінка вирішила пішки перетнути міст з боку Олешок до Херсона. Її супроводжував безпілотник українських захисників.

Раніше 98-річна українка йшла пішки близько 10 км, аби вийти з окупованої частини села Очеретине Донецької області.

Також на Донеччині 88-річний дідусь пішки перетнув окуповану російською армією частину Очеретиного. 

Херсон
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безпілотник
українці
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окупація

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