Евакуація жінки з Олешок — Херсонська облрада просить не повторювати такий вчинок

Евакуйована жінка з дитиною. Фото: МВС

Влада Херсонської області закликала не повторювати дії жінки, яка самостійно евакуювалася з окупованих Олешок. Подібні вчинки можуть наражати на небезпеку як цивільних, так і військових.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в етері телемарафону "Єдині новини".

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Шалені ризики

Соболевський зазначив, самостійна евакуація жінки з Олешок — це унікальний випадок, але повторювати за нею не варто. Зокрема, своє звернення він адресував тим, хто проживає на Лівому березі

"Антонівський міст, на який вийшла жінка, прострілюється ворогом регулярно. І українські військові з її появою на мосту думали, що це якась провокація", — сказав він.

За його словами, дії жінки були дуже ризикованими.

"Були шалені ризики як для жінки, так і для військових, які її рятували. Краще звʼязуватися з СБУ або Нацполіцією через чат-боти і скоординувати шляхи евакуації. Це все можливо", — підсумував Соболевський.

Нагадаємо, у Херсонській області жінка вирішила пішки перетнути міст з боку Олешок до Херсона. Її супроводжував безпілотник українських захисників.

Раніше 98-річна українка йшла пішки близько 10 км, аби вийти з окупованої частини села Очеретине Донецької області.

Також на Донеччині 88-річний дідусь пішки перетнув окуповану російською армією частину Очеретиного.