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Саперы ГСЧС обезвредили боевую часть вражеской ракеты "Кинжал" в Киеве

5 января 2024 23:39
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Саперы ГСЧС обезвредили боевую часть вражеской ракеты "Кинжал" в Киеве - фото
Саперы обезвреживают боевую часть вражеской ракеты "Кинжал". Фото: ГСЧС
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Саперы ГСЧС обезвредили боевую часть вражеской ракеты "Кинжал". Это произошло в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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Пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины в пятницу, 5 января, работали в Шевченковском районе Киева. Они обезвредили боевую часть вражеской аэробалистической гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

"Иметь дело с разными видами боеприпасов, ракетами, самодельными взрывными устройствами для саперов ГСЧС — это обыденное дело, которое они выполняют ради безопасности украинского народа. Продолжаем с честью служить украинскому народу и заботиться о наших гражданах!" — говорится в сообщении.

Саперы обезвреживают боевую часть вражеской ракеты "Кинжал". Фото: ГСЧС

На работу пиротехников отреагировали в МВД.

"Пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины продолжают очищать страну и заботиться о безопасности людей", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Саперы обезвреживают боевую часть вражеской ракеты "Кинжал". Фото: ГСЧС

Напомним, ранее пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали 39 гектаров территории. Были обнаружены и обезврежены 357 единиц взрывчатки, оставленные российскими войсками во время боевых действий.

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