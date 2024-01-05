Сапери ДСНС знешкодили бойову частину ворожої ракети "Кинджал" у Києві - фото

Сапери знешкоджують бойову частину ворожої ракети "Кинджал". Фото: ДСНС

Сапери ДСНС знешкодили бойову частину ворожої ракети "Кинджал". Це сталося у Києві.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

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Піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України у п'ятницю, 5 січня, працювали у Шевченківському районі Києва. Вони знешкодили бойову частину ворожої аеробалістичної гіперзвукової ракети "Кинджал".

"Мати справу з різними видами боєприпасів, ракетами, саморобними вибуховими пристроями для саперів ДСНС — це буденна справа, яку вони виконують заради безпеки українського народу. Продовжуємо з честю служити українському народові та дбати про наших громадян!" — йдеться в повідомленні.

Сапери знешкоджують бойову частину ворожої ракети "Кинджал". Фото: ДСНС

На роботу піротехніків відреагували у МВС.

"Піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України продовжують очищувати країну та дбати про безпеку людей", — йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

Сапери знешкоджують бойову частину ворожої ракети "Кинджал". Фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 39 гектарів території. Було виявлено і знешкоджено 357 одиниць вибухівки, залишені російськими військами під час бойових дій.