СБУ объявила подозрение генералу РФ, руководившему захватом Херсона

Генерал-лейтенант армии РФ Яков Резанцев. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно выдвинула обвинения в адрес российского генерал-лейтенанта Якова Резанцева, который руководил захватом Херсонской области и приказал захватить аэродром в Чернобаевке.

Об этом 5 февраля сообщает СБУ.

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Захват Херсонщины под руководством Резанцева

Под руководством Резанцева российские оккупационные силы вошли в южный регион Украины из временно захваченного Крыма. По данным СБУ, генерал РФ потребовал любыми средствами захватить стратегически важный аэродром в Чернобаевке.

По его указанию войска России также осуществляли атаки с воздуха по объектам гражданской инфраструктуры в Херсоне.

Кроме того, во время оккупации правобережной части Херсонщины Резанцев стал инициатором массовых репрессий против местных жителей, активно сопротивлявшихся оккупации.

"По его приказу людей забирали прямо посреди улицы или из частных авто во время пересечения российских блокпостов. Таким образом, российское чиновник выполнял задачи Москвы по распространению кремлевского режима на юге Украины", — сообщили в СБУ.

Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Напомним, ранее СБУ собрала доказательную базу против депутата Госдумы России Александра Сидякина. Его обвиняют заочно в поддержке агрессии России против Украины.

Также СБУ собрала обвинительные материалы против исполнительного директора российской компании "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова. Инженер-механик был заочно обвинен за вклад в российскую агрессию против Украины.