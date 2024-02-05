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СБУ оголосила підозру генералу РФ, який керував захопленням Херсона

5 лютого 2024 15:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
СБУ оголосила підозру генералу РФ, який керував захопленням Херсона
Генерал-лейтенант армії РФ Яків Резанцев. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Служба безпеки України заочно висунула звинувачення проти російського генерал-лейтенанта Якова Резанцева, який командував захопленням Херсонщини та наказав захопити аеродром у Чорнобаївці.

Про це 5 лютого повідомляє СБУ.

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Захоплення Херсонщини під керівництвом Резанцева

Під керівництвом Резанцева російські окупаційні сили увійшли до південного регіону України з тимчасово захопленого Криму. За даними слідства, генерал РФ вимагав захопити стратегічно важливий аеродром у Чорнобаївці будь-якими способами.

За його вказівкою війська Росії також здійснювали атаки з повітря по об'єктах цивільної інфраструктури в Херсоні.

Крім того, під час окупації правобережної частини Херсонщини Резанцев став ініціатором масових репресій проти місцевих жителів, які активно чинили опір окупації.

"За його наказом людей викрадали прямо посеред вулиці або з приватних авто під час перетину російських блокпостів. Таким чином, російський чиновник виконував завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму на півдні України", — повідомили в СБУ.

СБУ
Повідомлення СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше СБУ зібрала доказову базу проти депутата Держдуми Росії Олександра Сидякіна. Його звинувачують заочно у підтримці агресії Росії проти України.

Також СБУ зібрала обвинувальні матеріали проти виконавчого директора російської компанії "Тактичне ракетне озброєння" Бориса Обносова. Інженеру-механіку було заочно звинувачено за внесок у російську агресію проти України.

СБУ
Херсонська область
окупанти
війна в Україні
звинувачення
Росія

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