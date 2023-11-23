СБУ сообщила о подозрении 4 коллаборантам, пойманным во время контрнаступления

Спецназовцы задержали мужчину. Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще 4 предателям, которые вступили в оккупационные группировки России и воевали против Сил обороны на восточном фронте. Один из них — бывший заключенный из "Шторм-Z", отбывавший наказание в Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ и Офиса генерального прокурора.

Читайте также:

Что известно о задержанных коллаборантах

Три жителя Луганской области и крымчанин, поддерживая российскую вооруженную агрессию, перешли на сторону оккупантов. Всех задержали в ноябре 2023 года во время украинского контрнаступления.

Коллаборанты. Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора

"Они вступили в "3-й мотострелковый батальон 7-й омсбр", "206-й полк народной милиции 2-го армейского корпуса ЛНР" и "штурмовой батальон "Шторм-Z". Один из обвиняемых — ранее судимый из г. Керчи — в июле 2023 года подписал контракт с министерством обороны РФ о военной службе", — сообщили в Офисе генпрокурора.

В ведомстве уточнили, что участники этого незаконного вооруженного формирования удерживали позиции армии РФ неподалеку от Лисичанска, Ровеньков, Красного Луча, Белогоровки, Соледара и Мариуполя.



"Два стрелка за один месяц службы заработали в пересчете на национальную валюту по 31 500 грн. Остальные двое мужчин получили 94 и 504 тыс. грн", — отметили в ОГП.

Следователи Службы безопасности сообщили всем четырем боевикам о подозрении по частям 1, 2 ст. 111 УКУ — государственная измена. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Напомним, по материалам Службы безопасности Украины заочно осудили еще 52 российских депутата, которые "помогли" диктатору РФ Владимиру Путину начать полномасштабную войну против Украины. Они получили 15 лет тюрьмы.