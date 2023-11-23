СБУ повідомила про підозру 4 колаборантам, яких зловили під час контрнаступу

Спецпризначенці затримали чоловіка. Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру ще 4 зрадникам, які вступили до окупаційних угруповань РФ та воювали проти Сил оборони на східному фронті. Один з них — колишній в’язень зі "Шторм-Z", який відбував покарання в Криму.

Про це повідомила пресслужба СБУ та Офісу генерального прокурора.

Читайте також:

Що відомо про затриманих колаборантів

Троє мешканців Луганщини та кримчанин, підтримуючи російську збройну агресію, перейшли на бік окупантів. Усіх затримали у листопаді 2023 року під час українського контрнаступу.

Колаборанти. Фото: пресслужба Офісу генпрокурора

"Вони вступили до "3-го мотострілецького батальйону 7-ї омсбр", "206-го полку народної міліції 2-го армійського корпусу ЛНР" і "штурмового батальйону "Шторм-Z". Один з обвинувачених — раніше судимий з м. Керчі — в липні 2023 року підписав контракт з міністерством оборони РФ про військову службу", — повідомили в Офісі генпрокурора.

У відомстві уточнили, що учасники цього незаконного збройного формування утримували позиції армії РФ неподалік Лисичанська, Ровеньків, Красного Луча, Білогорівки, Соледара та Маріуполя.



"Двоє стрілків за один місяць служби заробили в перерахунку на національну валюту по 31 500 грн. Інші двоє чоловіків отримали 94 та 504 тис. грн", — зазначили в ОГП.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім чотирьом бойовикам про підозру за частинами 1, 2 ст. 111 ККУ — державна зрада. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки України заочно засудили ще 52 російських депутата, які "допомогли" диктатору РФ Володимиру Путіну розпочати повномасштабну війну проти України. Вони отримали 15 років тюрми.