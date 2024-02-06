СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, в которую входили сотрудники спецслужб Украины

Следственные действия сотрудников СБУ. Фото: Офис Генпрокурора

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении в государственной измене пяти агентам военной контрразведки федеральной службы безопасности России. Среди них бывшие и действующие должностные лица специальных служб Украины.

Об этом говорится на странице Офиса Генпрокурора в Telegram во вторник, 6 февраля.

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Прокуроры сообщили пяти гражданам Украины о подозрении в совершении государственной измены. По данным следствия, подозреваемые были дистанционно завербованы и входили в агентурную сеть руководителя разведывательного центра военной контрразведки ФСБ РФ.

В шпионскую группу входили бывшие чиновники Главного управления разведки Минобороны и Службы внешней разведки Украины, а также сотрудник одного из областных управлений СБУ.

О чем сообщали предатели

Подозреваемые передавали ФСБ разведданные о Силах обороны и стратегически важных энергообъектах.

Сотрудник СБУ поставлял информацию о фортификационных сооружениях и инженерных заграждениях вблизи береговой линии Одессы. Кроме того, он выдавал россиянам координаты месторасположения реактивных систем залпового огня в Харькове.

Еще один российский агент, ранее проходивший службу в ГУР, посылал врагу личные данные сотрудников ГУР МОУ, информацию о пунктах дислокации и автомобилях, которые использует украинская военная разведка.

Экс-чиновник Службы внешней разведки Украины, завербованный россиянами до полномасштабного вторжения, собирал информацию о местах базирования украинских военных.

Кроме того, в агентурную сеть входил работник одного из металлургических предприятий г. Запорожья. По заданию своего куратора из РФ он собирал информацию о перемещении и размещении подразделений ВСУ на территории Запорожской области.

За каждое выполненное задание агенты получали средства от спецслужб РФ. В настоящее время всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия по коллаборанту. Фото: Офис Генпрокурора

Задержан коллаборант. Фото: Офис Генпрокурора

Силовики задержали предателя. Фото: Офис Генпрокурора

СБУ поймала агента ФСБ. Фото: Офис Генпрокурора

Сотрудники СБУ в кабинете коллаборанта. Фото: Офис Генпрокурора

Ранее мы сообщали, что СБУ обезвредила агентурную сеть российской ФСБ, в которую входили должностные лица государственных спецслужб. Среди задержанных был предатель из Одесщины, который передавал врагу данные о Силях обороны юга.

Напоминаем, что сотрудники СБУ разоблачили главу одного из структурных подразделений Верховного Суда. Чиновник оправдывал вооруженную агрессию России против Украины и ожидал полной оккупации государства.