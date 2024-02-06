СБУ викрила агентурну мережу ФСБ, до якої входили співробітники спецслужб України

Слідчі дії працівників СБУ. Фото: Офіс Генпрокурора

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру у державній зраді п’ятьом агентам військової контррозвідки федеральної служби безпеки Росії. Серед них є колишні та діючі посадовці спеціальних служб України.

Про це говориться на сторінці Офісу Генпрокурора у Telegram у вівторок, 6 лютого.

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СБУ викрила російських агентів

Прокурори повідомили п’ятьом громадянам України про підозру у вчиненні державної зради. За даними слідства, підозрювані були дистанційно завербовані та входили до агентурної мережі керівника розвідувального центру військової контррозвідки ФСБ РФ.

До шпигунської групи входили колишні посадовці Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник одного із обласних управлінь СБУ.

Про що повідомляли зрадники

Підозрювані передавали ФСБ розвіддані про Сили оборони та стратегічно важливі енергооб’єкти.

Співробітник СБУ постачав інформацію щодо фортифікаційних споруд та інженерних загороджень поблизу берегової лінії Одеси. Крім того, він видавав росіянам координати місць розташування реактивних систем залпового вогню у Харкові.

Ще один російський агент, який раніше проходив службу в ГУР, надсилав ворогу особисті дані співробітників ГУР МОУ, інформацію про пункти дислокації та автомобілі, що використовує українська військова розвідка.

Експосадовець Служби зовнішньої розвідки України, завербований росіянами до повномасштабного вторгнення, збирав інформацію про місця базування українських військових.

Крім того, до агентурної мережі входив працівник одного з металургійних підприємств м. Запоріжжя. За завданням свого куратора з РФ, він збирав інформацію про переміщення та розміщення підрозділів ЗСУ на території Запорізької області.

За кожне виконане завдання агенти отримували кошти від спецслужб РФ. Наразі всім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії щодо колаборанта. Фото: Офіс Генпрокурора

Затриманий колаборант. Фото: Офіс Генпрокурора

Силовики затримали зрадника. Фото: Офіс Генпрокурора

СБУ упіймала агента ФСБ. Фото: Офіс Генпрокурора

Працівники СБУ в кабінеті колаборанта. Фото: Офіс Генпрокурора

Раніше ми повідомляли, що СБУ знешкодила агентурну мережу російської ФСБ, до якої входили посадовці державних спецслужб. Серед затриманих був зрадник з Одещини, який передавав ворогу дані про Сили оборони півдня.

Нагадуємо, що співробітники СБУ викрили очільника одного зі структурних підрозділів Верховного Суду. Посадовець виправдовував збройну агресію Росії проти України та очікував на повну окупацію держави.