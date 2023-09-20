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СБУ разоблачила еще два российских тайника с оружием на территории Украины

20 сентября 2023 16:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
СБУ разоблачила еще два российских тайника с оружием на территории Украины
В городе Херсон нашли тайник с русским оружием. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Военная контрразведка СБУ установила местонахождение еще двух российских тайников с оружием и боеприпасами в Херсонской и Днепропетровской областях. Обнаруженное оружие изъяли и в будущем передадут на нужды ВСУ.

Об этом сообщает СБУ.

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Сообщается, что в Херсоне тайник с российским оружием находился на территории заброшенного здания местного частного предприятия. Разведчики обнаружили более 30 минометных и якорных речных мин, а также 30 гранатометных выстрелов.

Оружие РФ
Изъятое оружие. Фото: СБУ

В Днепропетровской области СБУ нашли тайник в одном из частных домов в поселке Новопетровское Межевского района. Из него изъяли:

  • 15 противопехотных мин;
  • почти 200 тротиловых шашек с электродетонаторами;
  • российскую реактивную штурмовую гранату "Таволга-1";
  • более 11 тысяч патронов разного калибра.
Оружие россиян
Изъятое оружие. Фото: СБУ

"Судьба" изъятого оружия

Следовательно, изъятое оружие отправили на экспертизу для того, чтобы в дальнейшем передать его на нужды ВСУ.

"Кроме того, по обоим фактам продолжаются комплексные меры по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к обустройству скрытых арсеналов", — добавляют в СБУ.

Оружие РФ
Изъятое оружие. Фото: СБУ

Напомним, в Харьковской области полицейские задержали водителя с оружием.

Добавим, во Львове разоблачили блоггера, призвавшего обстрелять здание СБУ ракетами.

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