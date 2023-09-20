СБУ разоблачила еще два российских тайника с оружием на территории Украины
Военная контрразведка СБУ установила местонахождение еще двух российских тайников с оружием и боеприпасами в Херсонской и Днепропетровской областях. Обнаруженное оружие изъяли и в будущем передадут на нужды ВСУ.
Об этом сообщает СБУ.
Какое оружие изъяли СБУ?
Сообщается, что в Херсоне тайник с российским оружием находился на территории заброшенного здания местного частного предприятия. Разведчики обнаружили более 30 минометных и якорных речных мин, а также 30 гранатометных выстрелов.
В Днепропетровской области СБУ нашли тайник в одном из частных домов в поселке Новопетровское Межевского района. Из него изъяли:
- 15 противопехотных мин;
- почти 200 тротиловых шашек с электродетонаторами;
- российскую реактивную штурмовую гранату "Таволга-1";
- более 11 тысяч патронов разного калибра.
"Судьба" изъятого оружия
Следовательно, изъятое оружие отправили на экспертизу для того, чтобы в дальнейшем передать его на нужды ВСУ.
"Кроме того, по обоим фактам продолжаются комплексные меры по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к обустройству скрытых арсеналов", — добавляют в СБУ.
Напомним, в Харьковской области полицейские задержали водителя с оружием.
Добавим, во Львове разоблачили блоггера, призвавшего обстрелять здание СБУ ракетами.