СБУ викрила ще дві російські схованки зі зброєю на території України

У місті Херсон знайшли схованку з російською зброєю. Фото: скриншот

Військова контррозвідка СБУ встановила місцезнаходження ще двох російських схованок зі зброєю та боєприпасами у Херсонській та Дніпропетровській областях. Виявлену зброю вилучили та в майбутньому передадуть на потреби ЗСУ.

Про це повідомляє СБУ.

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Повідомляється, що в Херсоні схованка з російською зброєю знаходилася на території покинутої будівлі місцевого приватного підприємства. Розвідники виявили там понад 30 мінометних та якірних річкових мін, а також 30 гранатометних пострілів.

Вилучена зброя. Фото: СБУ

У Дніпропетровській області СБУ знайшли схованку в одному із приватних будинків у селищі Новопетровське Межівського району. З неї вилучили:

15 протипіхотних мін;

майже 200 тротилових шашок з електродетонаторами;

російську реактивну штурмову гранату "Таволга-1";

понад 11 тисяч набоїв різного калібру.

Вилучена зброя. Фото: СБУ

"Доля" вилученої зброї

Відтак, вилучену зброю відправили на експертизу для того, щоб в подальшому передати її на потреби ЗСУ.

"Крім того, за обома фактами тривають комплексні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до облаштування прихованих арсеналів", — додають в СБУ.

Вилучена зброя. Фото: СБУ

Нагадаємо, у Харківській області поліцейські затримали водія зі зброєю.

Додамо, у Львові викрили блогера, який закликав обстріляти будівлю СБУ ракетами.