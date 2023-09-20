СБУ викрила ще дві російські схованки зі зброєю на території України
Військова контррозвідка СБУ встановила місцезнаходження ще двох російських схованок зі зброєю та боєприпасами у Херсонській та Дніпропетровській областях. Виявлену зброю вилучили та в майбутньому передадуть на потреби ЗСУ.
Про це повідомляє СБУ.
Яку зброю вилучили СБУ?
Повідомляється, що в Херсоні схованка з російською зброєю знаходилася на території покинутої будівлі місцевого приватного підприємства. Розвідники виявили там понад 30 мінометних та якірних річкових мін, а також 30 гранатометних пострілів.
У Дніпропетровській області СБУ знайшли схованку в одному із приватних будинків у селищі Новопетровське Межівського району. З неї вилучили:
- 15 протипіхотних мін;
- майже 200 тротилових шашок з електродетонаторами;
- російську реактивну штурмову гранату "Таволга-1";
- понад 11 тисяч набоїв різного калібру.
"Доля" вилученої зброї
Відтак, вилучену зброю відправили на експертизу для того, щоб в подальшому передати її на потреби ЗСУ.
"Крім того, за обома фактами тривають комплексні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до облаштування прихованих арсеналів", — додають в СБУ.
Нагадаємо, у Харківській області поліцейські затримали водія зі зброєю.
Додамо, у Львові викрили блогера, який закликав обстріляти будівлю СБУ ракетами.