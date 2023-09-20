Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow СБУ викрила ще дві російські схованки зі зброєю на території України arrow

СБУ викрила ще дві російські схованки зі зброєю на території України

20 вересня 2023 16:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
СБУ викрила ще дві російські схованки зі зброєю на території України
У місті Херсон знайшли схованку з російською зброєю. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Військова контррозвідка СБУ встановила місцезнаходження ще двох російських схованок зі зброєю та боєприпасами у Херсонській та Дніпропетровській областях. Виявлену зброю вилучили та в майбутньому передадуть на потреби ЗСУ. 

Про це повідомляє СБУ. 

Читайте також:

Яку зброю вилучили СБУ?

Повідомляється, що в Херсоні схованка з російською зброєю знаходилася на території покинутої будівлі місцевого приватного підприємства. Розвідники виявили там понад 30 мінометних та якірних річкових мін, а також 30 гранатометних пострілів.

Зброя РФ
Вилучена зброя. Фото: СБУ

У Дніпропетровській області СБУ знайшли схованку в одному із приватних будинків у селищі Новопетровське Межівського району. З неї вилучили:

  • 15 протипіхотних мін;
  • майже 200 тротилових шашок з електродетонаторами;
  • російську реактивну штурмову гранату "Таволга-1";
  • понад 11 тисяч набоїв різного калібру.
Зброя росіян
Вилучена зброя. Фото: СБУ

"Доля" вилученої зброї

Відтак, вилучену зброю відправили на експертизу для того, щоб в подальшому передати її на потреби ЗСУ. 

"Крім того, за обома фактами тривають комплексні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до облаштування прихованих арсеналів", — додають в СБУ. 

Зброя РФ
Вилучена зброя. Фото: СБУ

Нагадаємо, у Харківській області поліцейські затримали водія зі зброєю.

Додамо, у Львові викрили блогера, який закликав обстріляти будівлю СБУ ракетами.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз