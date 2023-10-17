Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow СБУ задержала агента РФ, который шпионил за подразделениями "Гвардии наступления" arrow

СБУ задержала агента РФ, который шпионил за подразделениями "Гвардии наступления"

17 октября 2023 14:27
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
СБУ задержала агента РФ, который шпионил за подразделениями "Гвардии наступления"
Сотрудник СБУ и коллаборант. Фото: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Служба безопасности Украины задержала шпиона российской разведки, собиравшего разведывательные данные о "Гвардии наступления" Министерства внутренних дел. Предателем оказался боєц Национальной гвардии.

Об этом сообщила СБУ.

Читайте также:

Шпион служил в Национальной гвардии

Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила в Киевской области еще одного информатора Главного управления Генштаба ВС РФ. Им оказался мобилизованый в ряды Национальной гвардии, которого агрессор дистанционно привлек к сотрудничеству через популярную игровую интернет-платформу.

"По указанию российской военной разведки он собирал разведданные о дислокации и перемещении боевых подразделений "Гвардии наступления" МВД Украины. Прежде всего, захватчиков интересовала информация о местах базирования отрядов быстрого реагирования 4-й штурмовой бригады оперативного назначения "Рубеж"", — сообщили в СБУ.

Разведанные информатора ГРУ потребовались врагу для подготовки и осуществления прицельных воздушных ударов по украинским объектам с применением ракет и дронов-камикадзе.

Оперативная работа СБУ

Сотрудники СБУ задокументировали подрывную деятельность фигуранта и задержали его на территории одной из воинских частей Нацгвардии.

Установлено, что враждебным приспешником является местный житель, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству еще до его мобилизации в ряды украинского войска.

"Сбор разведданных российский шпион осуществлял в период, когда его привлекали к охране местоположения военной техники, вооружения и боеприпасов Сил обороны", — рассказали в Службе безопасности.

Полученные сведения предатель передавал оккупантам через мессенджер в виде медиафайлов с электронными координатами украинских объектов.

Во время обысков у фигуранта был изъят мобильный телефон, который он использовал для переписки с агрессором.

Злоумышленник находится под стражей. Ему инкриминируют государственную измену. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

СБУ поймала коллаборанта
Файлы из злоумышленника. Фото: СБУ
СБУ
Переписка коллаборанта со своим куратором. Фото: СБУ

Ранее мы говорили, что Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала преступную группировку, которая пыталась держать в страхе жителей западных областей Украины. Банда действовала под контролем "смотрящего" за Ивано-Франковской областью, известного криминального авторитета.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

Актуальное по теме