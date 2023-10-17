СБУ задержала агента РФ, который шпионил за подразделениями "Гвардии наступления"
Служба безопасности Украины задержала шпиона российской разведки, собиравшего разведывательные данные о "Гвардии наступления" Министерства внутренних дел. Предателем оказался боєц Национальной гвардии.
Об этом сообщила СБУ.
Шпион служил в Национальной гвардии
Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила в Киевской области еще одного информатора Главного управления Генштаба ВС РФ. Им оказался мобилизованый в ряды Национальной гвардии, которого агрессор дистанционно привлек к сотрудничеству через популярную игровую интернет-платформу.
"По указанию российской военной разведки он собирал разведданные о дислокации и перемещении боевых подразделений "Гвардии наступления" МВД Украины. Прежде всего, захватчиков интересовала информация о местах базирования отрядов быстрого реагирования 4-й штурмовой бригады оперативного назначения "Рубеж"", — сообщили в СБУ.
Разведанные информатора ГРУ потребовались врагу для подготовки и осуществления прицельных воздушных ударов по украинским объектам с применением ракет и дронов-камикадзе.
Оперативная работа СБУ
Сотрудники СБУ задокументировали подрывную деятельность фигуранта и задержали его на территории одной из воинских частей Нацгвардии.
Установлено, что враждебным приспешником является местный житель, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству еще до его мобилизации в ряды украинского войска.
"Сбор разведданных российский шпион осуществлял в период, когда его привлекали к охране местоположения военной техники, вооружения и боеприпасов Сил обороны", — рассказали в Службе безопасности.
Полученные сведения предатель передавал оккупантам через мессенджер в виде медиафайлов с электронными координатами украинских объектов.
Во время обысков у фигуранта был изъят мобильный телефон, который он использовал для переписки с агрессором.
Злоумышленник находится под стражей. Ему инкриминируют государственную измену. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.
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