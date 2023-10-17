СБУ затримала агента РФ, який шпигував за підрозділами "Гвардії наступу"

Співробітник СБУ і колаборант. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала шпигуна російської розвідки, який збирав розвідувальні дані про "Гвардію наступу" Міністерства внутрішніх справ. Зрадником виявився боєць Національної гвардії.

Про це повідомила СБУ.

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Військова контррозвідка Служби безпеки викрила на Київщині ще одного інформатора Головного управління Генштабу ЗС РФ. Ним виявився мобілізований до лав Національної гвардії, якого агресор дистанційно залучив до співпраці через популярну ігрову інтернет-платформу.

"За вказівкою російської воєнної розвідки він збирав розвіддані про дислокацію та переміщення бойових підрозділів "Гвардії наступу" МВС України. Передусім загарбників цікавила інформація про місця базування загонів швидкого реагування 4-ї штурмової бригади оперативного призначення "Рубіж"", — повідомили в СБУ.

Розвіддані інформатора ГРУ потрібні були ворогу для підготовки та здійснення прицільних повітряних ударів по українських об’єктах із застосуванням ракет і дронів-камікадзе.

Оперативна робота СБУ

Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність фігуранта і затримали його на території однієї з військових частин Нацгвардії.

Встановлено, що ворожим поплічником є місцевий житель, якого російська спецслужба залучила до співпраці ще до його мобілізації до лав українського війська.

"Збір розвідданих російський шпигун здійснював у період, коли його залучали до охорони місць розташування військової техніки, озброєння та боєприпасів Сил оборони", — розповіли у Службі безпеки.

Отримані відомості зрадник передавав окупантам через месенджер у вигляді медіафайлів з електронними координатами українських об’єктів.

Під час обшуків у фігуранта було вилучено мобільний телефон, який він використовував для листування з агресором.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому інкримінують державну зраду. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Файли з телефону зловмисника. Фото: СБУ

Переписка колаборанта зі своїм куратором. Фото: СБУ

Раніше ми розповідали, що Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала преступную группировку, которая пыталась держать в страхе жителей западных областей Украины. Банда действовала под контролем "смотрящего" за Ивано-Франковской областью, известного криминального авторитета.