СБУ задержала агента РФ, который следил из квартиры за перемещением техники ВСУ

Задержание информатора РФ в Славянске. Фото: t.me/SBUkr

В Славянске контрразведка СБУ задержала женщину, подозреваемую в передаче информации РФ о передвижении техники ВСУ. Предварительно, она осуществляла мониторинг движений артиллерии Украины, в частности, реактивных систем залпового огня, которые были активными у Бахмута.

Об этом сообщает СБУ.

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Сообщается, что женщина создала мини-пост наблюдения прямо в своем жилище, чтобы следить за действиями ВСУ. Полученные ей сведения были отправлены на телеграмм-канал, который, как предполагается, контролируется российскими спецслужбами.

Также в СБУ указали, что благодаря оперативной работе СБУ подозреваемая была арестована.

"В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнице грозит до восьми лет тюрьмы", — говорится в сообщении.

СОобщение СБУ. Фото: скриншот

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала агента-снайпера РФ, который готовил покушение на командование ВСУ в Запорожской области. Накануне были задержаны два лидера враждебной группировки, а позже был выявлен их соучастник, который хранил оружие и боеприпасы под кроватью своей 6-летней дочки в домашних условиях.