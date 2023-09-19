СБУ затримала агента РФ, який стежив із квартири за переміщенням техніки ЗСУ
У Слов'янську контррозвідка СБУ затримала жінку, яку підозрюють у передачі інформації РФ про пересування техніки ЗСУ. Попередньо вона здійснювала моніторинг рухів артилерії України, зокрема реактивних систем залпового вогню, які були активними у Бахмута.
Про це повідомляє СБУ.
Що відомо про інформатора РФ у Слов'янську
Повідомляється, що жінка створила мініпост спостереження прямо у своїй оселі, щоб стежити за діями ЗСУ. Отримані відомості були надіслані на телеграм-канал, який, як передбачається, контролюється російськими спецслужбами.
Також у СБУ зазначили, що завдяки оперативній роботі СБУ підозрювану було заарештовано.
"Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисниці загрожує до восьми років в'язниці", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала агента-снайпера РФ, який готував замах на командування ЗСУ у Запорізькій області. Напередодні було затримано двох лідерів ворожого угруповання, а пізніше було виявлено їхнього співучасника, який зберігав зброю та боєприпаси під ліжком своєї 6-річної доньки в домашніх умовах.