СБУ завершила досудебное расследование в отношении окупантов, расстрелявших гражданских в Буче
СБУ завершила досудебное расследование в отношении 11 российских военных. Они расстреливали мирных жителей во время оккупации Бучи Киевской области.
Об этом сообщает ГУ СБУ в Киевской области.
Военные РФ расстреливали гражданских в Буче
Во время захвата поселка Мотыжин Бучанского района военнослужащие первого взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии ВС РФ (Кяхта, республика Бурятия) проводили "карательные мероприятия" на территории населенного пункта.
В одном из таких "рейдов" фигуранты двигались в колонне бронетехники РФ и открыли огонь по двум легковым автомобилям с гражданскими украинцами.
Тогда в результате вражеского обстрела погибли шесть украинцев — оба водителя и пассажиры.
По данным следствия, преступные приказы по расстрелу отдавал командир подразделения капитан Александр Рыбас.
Его указание непосредственно выполняли:
- лейтенант Сергей Тихонько
- сержант Валех Еминов
- сержант Антон Буренок
- младший сержант Дмитрий Галсанов
- младший сержант Владислав Матвеев
- ефрейтор Роман Игумнов
- ефрейтор Захар Петров
- рядовой Геннадий Плотников
- рядовой Николай Бушуев
- военнослужащий Трофим Иванов
-
Лейтенант Сергей Тихонько. Фото: СБУ
-
Сержант Валех Еминов. Фото: СБУ
-
Сержант Антон Буренок. Фото: СБУ
-
Младший сержант Дмитрий Галсанов. Фото: СБУ
-
Младший сержант Владислав Матвеев. Фото: СБУ
-
Ефрейтор Роман Игумнов. Фото: СБУ
-
Ефрейтор Захар Петров. Фото: СБУ
-
Рядовой Геннадий Плотников. Фото: СБУ
-
Рядовой Николай Бушуев. Фото: СБУ
-
Военнослужащий Трофим Иванов. Фото: СБУ
-
Капитан Александр Рыбас. Фото: СБУ
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности квалифицировали действия военных преступников по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).
В настоящее время досудебное расследование завершено, решается вопрос об объявлении подозреваемых в международный розыск.
Напомним, что во временно оккупированной Волновахе Донецкой области российские оккупанты совершили жестокое убийство. В одном из частных домов обнаружены тела девяти человек с огнестрельными ранениями, в том числе двое детей.
Читайте Новини.LIVE!