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СБУ завершила досудебное расследование в отношении окупантов, расстрелявших гражданских в Буче

9 ноября 2023 17:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
СБУ завершила досудебное расследование в отношении окупантов, расстрелявших гражданских в Буче
Расстрелянный автомобиль в Киевской области. Фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

СБУ завершила досудебное расследование в отношении 11 российских военных. Они расстреливали мирных жителей во время оккупации Бучи Киевской области.

Об этом сообщает ГУ СБУ в Киевской области.

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Во время захвата поселка Мотыжин Бучанского района военнослужащие первого взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии ВС РФ (Кяхта, республика Бурятия) проводили "карательные мероприятия" на территории населенного пункта.

В одном из таких "рейдов" фигуранты двигались в колонне бронетехники РФ и открыли огонь по двум легковым автомобилям с гражданскими украинцами.

Тогда в результате вражеского обстрела погибли шесть украинцев — оба водителя и пассажиры.

По данным следствия, преступные приказы по расстрелу отдавал командир подразделения капитан Александр Рыбас.

Его указание непосредственно выполняли:

  • лейтенант Сергей Тихонько
  • сержант Валех Еминов
  • сержант Антон Буренок
  • младший сержант Дмитрий Галсанов
  • младший сержант Владислав Матвеев
  • ефрейтор Роман Игумнов
  • ефрейтор Захар Петров
  • рядовой Геннадий Плотников
  • рядовой Николай Бушуев
  • военнослужащий Трофим Иванов
  • Лейтенант Сергей Тихонько. Фото: СБУ
  • Сержант Валех Еминов. Фото: СБУ
  • Сержант Антон Буренок. Фото: СБУ
  • Младший сержант Дмитрий Галсанов. Фото: СБУ
  • Младший сержант Владислав Матвеев. Фото: СБУ
  • Ефрейтор Роман Игумнов. Фото: СБУ
  • Ефрейтор Захар Петров. Фото: СБУ
  • Рядовой Геннадий Плотников. Фото: СБУ
  • Рядовой Николай Бушуев. Фото: СБУ
  • Военнослужащий Трофим Иванов. Фото: СБУ
  • Капитан Александр Рыбас. Фото: СБУ
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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности квалифицировали действия военных преступников по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).

В настоящее время досудебное расследование завершено, решается вопрос об объявлении подозреваемых в международный розыск.

Напомним, что во временно оккупированной Волновахе Донецкой области российские оккупанты совершили жестокое убийство. В одном из частных домов обнаружены тела девяти человек с огнестрельными ранениями, в том числе двое детей.

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