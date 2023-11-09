СБУ завершила досудебное расследование в отношении окупантов, расстрелявших гражданских в Буче

Расстрелянный автомобиль в Киевской области. Фото: AP

СБУ завершила досудебное расследование в отношении 11 российских военных. Они расстреливали мирных жителей во время оккупации Бучи Киевской области.

Об этом сообщает ГУ СБУ в Киевской области.

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Во время захвата поселка Мотыжин Бучанского района военнослужащие первого взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии ВС РФ (Кяхта, республика Бурятия) проводили "карательные мероприятия" на территории населенного пункта.

В одном из таких "рейдов" фигуранты двигались в колонне бронетехники РФ и открыли огонь по двум легковым автомобилям с гражданскими украинцами.

Тогда в результате вражеского обстрела погибли шесть украинцев — оба водителя и пассажиры.

По данным следствия, преступные приказы по расстрелу отдавал командир подразделения капитан Александр Рыбас.

Его указание непосредственно выполняли:

лейтенант Сергей Тихонько

сержант Валех Еминов

сержант Антон Буренок

младший сержант Дмитрий Галсанов

младший сержант Владислав Матвеев

ефрейтор Роман Игумнов

ефрейтор Захар Петров

рядовой Геннадий Плотников

рядовой Николай Бушуев

военнослужащий Трофим Иванов

Лейтенант Сергей Тихонько. Фото: СБУ

Сержант Валех Еминов. Фото: СБУ

Сержант Антон Буренок. Фото: СБУ

Младший сержант Дмитрий Галсанов. Фото: СБУ

Младший сержант Владислав Матвеев. Фото: СБУ

Ефрейтор Роман Игумнов. Фото: СБУ

Ефрейтор Захар Петров. Фото: СБУ

Рядовой Геннадий Плотников. Фото: СБУ

Рядовой Николай Бушуев. Фото: СБУ

Военнослужащий Трофим Иванов. Фото: СБУ

Капитан Александр Рыбас. Фото: СБУ 1 / 11

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности квалифицировали действия военных преступников по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).

В настоящее время досудебное расследование завершено, решается вопрос об объявлении подозреваемых в международный розыск.

Напомним, что во временно оккупированной Волновахе Донецкой области российские оккупанты совершили жестокое убийство. В одном из частных домов обнаружены тела девяти человек с огнестрельными ранениями, в том числе двое детей.