СБУ завершила досудове розслідування щодо окупантів, які розстріляли цивільних у Бучі

Розстріляний автомобіль на Київщині. Фото: AP

СБУ завершила досудове розслідування стосовно 11 російських військових. Вони розстрілювали мирних жителів під час окупації Бучі на Київщині.

Про це повідомляє ГУ СБУ у Київській області.

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Військові РФ розстрілювали цивільних у Бучі

Під час захоплення селища Мотижин Бучанського району військовослужбовці першого взводу 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї загальновійськової армії ЗС РФ (м. Кяхта, республіка Бурятія) проводили "каральні заходи" на території населеного пункту.

В одному з таких "рейдів" фігуранти рухались в колоні бронетехніки РФ та відкрили вогонь по двох легкових авто з цивільними українцями.

Тоді внаслідок ворожого обстрілу загинуло шестеро українців — обидва водії та пасажири.

За даними слідства, злочинні накази на розстріл віддавав командир підрозділу капітан Олександр Рибас.

Його вказівку безпосередньо виконували:

лейтенант Сергій Тихоньких

сержант Валех Ємінов

сержант Антон Буренок

молодший сержант Дмитро Галсанов

молодший сержант Владислав Матвєєв

єфрейтор Роман Ігумнов

єфрейтор Захар Петров

рядовий Геннадій Плотніков

рядовий Микола Бушуєв

військовослужбовець Трохим Іванов

Лейтенант Сергій Тихоньких. Фото: СБУ

Сержант Валех Ємінов. Фото: СБУ

Сержант Антон Буренок. Фото: СБУ

Молодший сержант Дмитро Галсанов. Фото: СБУ

Молодший сержант Владислав Матвєєв. Фото: СБУ

Єфрейтор Роман Ігумнов. Фото: СБУ

Єфрейтор Захар Петров. Фото: СБУ

Рядовий Геннадій Плотніков. Фото: СБУ

Рядовий Микола Бушуєв. Фото: СБУ

Військовослужбовець Трохим Іванов. Фото: СБУ

Капітан Олександр Рибас. Фото: СБУ 1 / 11

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки кваліфікували дії воєнних злочинців за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Наразі досудове розслідування завершено, вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у міжнародний розшук.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованій Волновасі, що на Донеччині, російські окупанти здійснили жорстоке вбивство. В одному з приватних будинків знайдено тіла дев'яти осіб з вогнепальними пораненнями, зокрема двох дітей.