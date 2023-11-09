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СБУ завершила досудове розслідування щодо окупантів, які розстріляли цивільних у Бучі

9 листопада 2023 17:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
СБУ завершила досудове розслідування щодо окупантів, які розстріляли цивільних у Бучі
Розстріляний автомобіль на Київщині. Фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

СБУ завершила досудове розслідування стосовно 11 російських військових. Вони розстрілювали мирних жителів під час окупації Бучі на Київщині.

Про це повідомляє ГУ СБУ у Київській області.

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Військові РФ розстрілювали цивільних у Бучі

Під час захоплення селища Мотижин Бучанського району військовослужбовці першого взводу 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї загальновійськової армії ЗС РФ (м. Кяхта, республіка Бурятія) проводили "каральні заходи" на території населеного пункту.

В одному з таких "рейдів" фігуранти рухались в колоні бронетехніки РФ та відкрили вогонь по двох легкових авто з цивільними українцями.

Тоді внаслідок ворожого обстрілу загинуло шестеро українців — обидва водії та пасажири.

За даними слідства, злочинні накази на розстріл віддавав командир підрозділу капітан Олександр Рибас.

Його вказівку безпосередньо виконували:

  • лейтенант Сергій Тихоньких
  • сержант Валех Ємінов
  • сержант Антон Буренок
  • молодший сержант Дмитро Галсанов
  • молодший сержант Владислав Матвєєв
  • єфрейтор Роман Ігумнов
  • єфрейтор Захар Петров
  • рядовий Геннадій Плотніков
  • рядовий Микола Бушуєв
  • військовослужбовець Трохим Іванов
  • Лейтенант Сергій Тихоньких. Фото: СБУ
  • Сержант Валех Ємінов. Фото: СБУ
  • Сержант Антон Буренок. Фото: СБУ
  • Молодший сержант Дмитро Галсанов. Фото: СБУ
  • Молодший сержант Владислав Матвєєв. Фото: СБУ
  • Єфрейтор Роман Ігумнов. Фото: СБУ
  • Єфрейтор Захар Петров. Фото: СБУ
  • Рядовий Геннадій Плотніков. Фото: СБУ
  • Рядовий Микола Бушуєв. Фото: СБУ
  • Військовослужбовець Трохим Іванов. Фото: СБУ
  • Капітан Олександр Рибас. Фото: СБУ
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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки кваліфікували дії воєнних злочинців  за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Наразі досудове розслідування завершено, вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у міжнародний розшук.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованій Волновасі, що на Донеччині, російські окупанти здійснили жорстоке вбивство. В одному з приватних будинків знайдено тіла дев'яти осіб з вогнепальними пораненнями, зокрема двох дітей.

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