СБУ завершила досудове розслідування щодо окупантів, які розстріляли цивільних у Бучі
СБУ завершила досудове розслідування стосовно 11 російських військових. Вони розстрілювали мирних жителів під час окупації Бучі на Київщині.
Про це повідомляє ГУ СБУ у Київській області.
Військові РФ розстрілювали цивільних у Бучі
Під час захоплення селища Мотижин Бучанського району військовослужбовці першого взводу 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї загальновійськової армії ЗС РФ (м. Кяхта, республіка Бурятія) проводили "каральні заходи" на території населеного пункту.
В одному з таких "рейдів" фігуранти рухались в колоні бронетехніки РФ та відкрили вогонь по двох легкових авто з цивільними українцями.
Тоді внаслідок ворожого обстрілу загинуло шестеро українців — обидва водії та пасажири.
За даними слідства, злочинні накази на розстріл віддавав командир підрозділу капітан Олександр Рибас.
Його вказівку безпосередньо виконували:
- лейтенант Сергій Тихоньких
- сержант Валех Ємінов
- сержант Антон Буренок
- молодший сержант Дмитро Галсанов
- молодший сержант Владислав Матвєєв
- єфрейтор Роман Ігумнов
- єфрейтор Захар Петров
- рядовий Геннадій Плотніков
- рядовий Микола Бушуєв
- військовослужбовець Трохим Іванов
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Лейтенант Сергій Тихоньких. Фото: СБУ
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Сержант Валех Ємінов. Фото: СБУ
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Сержант Антон Буренок. Фото: СБУ
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Молодший сержант Дмитро Галсанов. Фото: СБУ
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Молодший сержант Владислав Матвєєв. Фото: СБУ
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Єфрейтор Роман Ігумнов. Фото: СБУ
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Єфрейтор Захар Петров. Фото: СБУ
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Рядовий Геннадій Плотніков. Фото: СБУ
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Рядовий Микола Бушуєв. Фото: СБУ
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Військовослужбовець Трохим Іванов. Фото: СБУ
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Капітан Олександр Рибас. Фото: СБУ
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки кваліфікували дії воєнних злочинців за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).
Наразі досудове розслідування завершено, вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у міжнародний розшук.
Нагадаємо, що у тимчасово окупованій Волновасі, що на Донеччині, російські окупанти здійснили жорстоке вбивство. В одному з приватних будинків знайдено тіла дев'яти осіб з вогнепальними пораненнями, зокрема двох дітей.
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