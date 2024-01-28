Село Табаевка не захвачено врагами, продолжаются ожесточенные бои, — ОГГВ "Хортица"

Украинские воины на позициях. Фото: Генштаб

Бои за село Табаевку Харьковской области продолжаются. Пока оно не захвачено российской армией, ожесточенные бои продолжаются.

Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войска "Хортица", рассказал эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

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Бои за Табаевку продолжаются

"Как стало известно из двух источников и ОГГВ "Хортица", которые ответственны за это направление, они не подтверждают. Информация такая, что идут упорные бои и враг не захватил этот населенный пункт", — сказал эксперт.

По данным эксперта, Табаевка до сих пор находится под контролем украинских военных. Впрочем, ожесточенные бои не прекращаются.

"Утром в телеграм-каналах: захватили, захватили, захватили. Надо понимать, что у врага сейчас инициатива на востоке. Они ведут наступательные действия. То, что у них могут быть, даже если допустить, какие-то тактические успехи, они могут быть", — утверждает Мусиенко.

При этом Мусиенко подчеркнул, что сейчас украинская оборона глобально сосредоточена на том, чтобы не дать взломать линию, не допустить продвижения врага в тыл ВСУ. С этой задачей украинские воины справляются.

Ранее мы сообщали, что стало известно, что российская армия, вероятно, продвинулась на Купянском направлении. Оккупантам, возможно, удалось захватить село Табаевка Харьковской области.

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на Купянском направлении россияне возобновили интенсивные наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои вблизи Синьковки и Табаевки Харьковской области.