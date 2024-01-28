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Село Табаївка не захоплене ворогами, тривають запеклі бої, — ОСУВ "Хортиця"

28 січня 2024 16:56
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Павло Зінченко
редактор
Село Табаївка не захоплене ворогами, тривають запеклі бої, — ОСУВ "Хортиця"
Українські воїни на позиціях. Фото: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Бої за село Табаївку Харківської області тривають. Наразі воно не захоплене російською армією, запеклі бої тривають. 

Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні війська "Хортиця", розповів експерт Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону.

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Бої за Табаївку тривають

"Як стало відомо з двох джерел та ОСУВ "Хортиця", які відповідальні за цей напрямок, вони не підтверджують. Інформація така, що йдуть запеклі бої і ворог не захопив цей населений пункт", — сказав експерт.

За даними експерта, Табаївка і досі перебуває під контролем українських військових. Втім, запеклі бої не припиняються.

"Зранку в телеграм-каналах: захопили, захопили, захопили. Треба розуміти, що у ворога зараз ініціатива на сході. Вони ведуть наступальні дії. Те, що в них можуть бути, навіть якщо допустити, якісь тактичні успіхи, вони можуть бути", — стверджує Мусієнко.

При цьому Мусієнко наголосив, що зараз українська оборона глобально зосереджена на тому, щоб не дати зламати лінію, не допустити просування ворога у тил ЗСУ. З цим завданням українські воїни справляються.

Раніше ми повідомляли, що стало відомо, що російська армія, ймовірно просунулася на Куп'янському напрямку. Окупантам, можливо, вдалося захопити село Табаївка, що на Харківщині.

Нагадаємо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, на Куп'янському напрямку росіяни відновили інтенсивні наступальні дії. Наразі тривають важкі бої поблизу Синьківки та Табаївки Харківської області.

ЗСУ
Україна
Харківська область
окупанти
Росія

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