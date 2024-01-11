Беспилотник Shahed-238, детали, подробности, модификации.

Новый реактивный дрон Shahed-238 (черного цвета) рядом с предыдущей разработкой, Shahed-136. Фото: Twitter Michael A. Horowitz

По неофициальной информации, российские оккупанты начали использовать на войне против Украины новые беспилотные летательные аппараты. Чем особен иранский дрон Shahed-238, об обнаружении обломков которого сообщили на днях — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

В Украине заметили новые "Шахеды"

На днях в украинском информационном пространстве появилась информация, что на территории нашей страны были обнаружены элементы беспилотного летательного аппарата, ранее не замеченного на театре военных действий полномасштабной российско-украинской войны.

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Глава профильного онлайн-проекта Defence Express Олег Катков в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что обломки, фотографии которых были обнародованы в соцсетях и мессенджерах, могут говорить о том, что Россия начала использовать одну из новейших иранских дронов.

Речь идет о беспилотном летательном аппарате Shahed-238. Что же известно об очередном иранском дроне, чем он так особенный и какие проблемы может создать мобильным подразделениям Воздушных сил и системам противовоздушной обороны?

Ноябрьская презентация

Для начала стоит отметить, что достоверной информации не только о наличии Shahed-238, но и даже о самих этих беспилотниках практически не существует. Прежде всего потому, что эта разработка является одной из самых современных, новейших в истории иранского военно-промышленного комплекса.

Новый дрон был представлен буквально несколько месяцев назад, в ноябре 2023 года. Это произошло в иранском университете аэрокосмических наук и технологий "Ашура", во время визита в это учебное заведение аятоллы Али Хаменеи (верховного религиозного лидера Ирана, который могущественнее формального светского президента этой страны).

На выставке, посвященной свежим достижениям аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (это военная структура, существующая параллельно с вооруженными силами и являющаяся одной из самых мощных силовых частей исполнительной власти в Исламской Республике Иран), и продемонстрировали Shahed-238, который представили как моды хорошо известного нам беспилотника Shahed-136.

Реактивный Shahed

Главной особенностью этого нового иранского дрона является двигатель, установленный на его борту. Сообщалось, что этот двигатель, в отличие от предыдущих вариантов "Шахедов", реактивный — что серьезно увеличивает скорость этого ударного аппарата вплоть до 500 км/ч. Это, по меньшей мере, усложняет работу мобильных антидроновых групп, занимающихся отслеживанием и уничтожением российских беспилотников в украинском небе.

Кроме того, судя по нескольким кадрам, обнародованным официальными иранскими средствами массовой информации, этот беспилотник изготовлялся в черном матовом цвете, что также добавляло проблем при его обнаружении в воздушном пространстве Украины.

Модификации нового дрона

На данный момент известно о том, что новый иранский дрон Shahed-238 производился сразу в трех разных модификациях. Каждая из них имеет свою специфику и свои задачи в театре военных действий. Так, один из вариантов "Шахеда-238" — это версия с автономной системой наводки, которая использует инерциальную систему и сигналы системы глобального позиционирования, более известной как GPS.

Кроме того, есть информация о модификации с инфракрасной системой наведения. Этот вариант очень удобен для того, чтобы наносить удары по теплоконтрастным целям, скажем, по военной технике в тылу.

На третьей модификации была установлена радиолокационная головка самонаведения на цель. По такому же принципу работают противорадарные ракеты, реагирующие на излучение, исходящее из поисковых радиолокационных систем. Таким образом, этот вариант Shahed-238 может быть использован для того, чтобы нейтрализовать украинские системы противовоздушной обороны.

Плюсы Shahed-238, которые являются минусами

Впрочем, новый иранский беспилотник, который, возможно, россияне уже начали использовать для воздушных атак на мирные украинские города, имеет не только преимущества, но и недостатки, являющиеся прямым следствием его конструктивных особенностей. Речь, конечно, о реактивном двигателе.

Дело в том, что реактивный двигатель дает гораздо большую сигнатуру (фактически это след в небе, за которым можно зафиксировать цель), чем двигатели предыдущих версий "Шахедов". Это означает, что инфракрасные головки самонаведения переносных зенитных ракетных комплексов типа "Иглы" или Stinger могут значительно легче и быстрее захватить эти дроны, чем увеличивается вероятность их уничтожения.

Кроме того, сам по себе реактивный двигатель значительно дороже, чем тот, который стоит на хорошо известном Shahed-136 — возможно, в четыре-пять раз. Это соответственно увеличивает стоимость изготовления каждого экземпляра нового беспилотника.

Также вес реактивного двигателя увеличивает требования к самой конструкции беспилотника, что увеличивает его вес и стоимость. Одним словом, для оккупационного контингента российской армии, продолжающей вести воздушную войну против Украины, конструктивные особенности нового реактивного двигателя Shahed-238 могут стать не столько преимуществом, сколько недостатком в борьбе с украинской противовоздушной обороной.