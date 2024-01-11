Безпілотник Shahed-238, деталі, подробиці, модифікації

Новий реактивний дрон Shahed-238 (чорного кольору) поруч із попередньою розробкою, Shahed-136. Фото: Twitter Michael A. Horowitz

За неофіційною інформацією, російські окупанти почали використовувати на війні проти України нові безпілотні літальні апарати. Чим особливий іранський дрон Shahed-238, про виявлення уламків якого повідомили днями – у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

В Україні помітили нові "Шахеди"

Днями в українському інформаційному просторі з’явилася інформація про те, що на території нашої країни були виявлені елементи безпілотного літального апарата, раніше не поміченого на театрі воєнних дій повномасштабної російсько-української війни.

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Очільник профільного онлайн-проєкту Defence Express Олег Катков у ефірі одного із українських телеканалів заявив, що уламки, фотографії яких були оприлюднені в соцмережах та месенджерах, можуть говорити про те, що Росія почала використовувати одні із найновіших іранських дронів.

Йдеться про безпілотний літальний апарат Shahed-238. Що ж відомо про черговий іранський дрон, чим він такий особливий і які проблеми може створити мобільним підрозділам Повітряних сил та системам протиповітряної оборони?

Листопадова презентація

Для початку варто відзначити, що достовірної інформації не тільки про наявність Shahed-238, а і навіть про самі ці безпілотники практично не існує. Перш за все, тому, що ця розробка є однією із найсучасніших, найновіших в історії іранського військово-промислового комплексу.

Новий дрон був представлений буквально кілька місяців тому, у листопаді 2023 року. Це сталося у іранському університеті аерокосмічних наук та технологій "Ашура", під час візиту до цього навчального закладу аятоли Алі Хаменеї (верховного релігійного лідера Ірану, який є могутнішим за формального світського президента цієї країни).

На виставці, яка була присвячена свіжим досягненням аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції (це військова структура, яка існує паралельно зі збройними силами і є однією із найпотужніших силових частин виконавчої влади в Ісламській Республіці Іран), і продемонстрували Shahed-238, який представили як модифікацію добре відомого нам безпілотника Shahed-136.

Реактивний Shahed

Головною особливістю цього нового іранського дрона є двигун, встановлений на його борту. Повідомлялося, що цей двигун, на відміну від попередніх варіантів "Шахедів", є реактивним — що серйозно збільшує швидкість цього ударного апарату аж до 500 км/год. Це щонайменше ускладнює роботу мобільних антидронових груп, які займаються відстеженням та знищенням російських безпілотників в українському небі.

Крім того, судячи з кількох кадрів, які були оприлюднені офіційними іранськими засобами масової інформації, цей безпілотник виготовлявся у чорному матовому кольорі, що також додавало проблем під час його виявлення у повітряному просторі України.

Модифікації нового дрона

На цей момент відомо про те, що новий іранський дрон Shahed-238 вироблявся відразу у трьох різних модифікаціях. Кожна з них має свою специфіку і свої завдання на театрі воєнних дій. Так, один із варіантів "Шахеда-238" — це версія із автономною системою наведення, яка використовує інерціальну систему та сигнали системи глобального позиціонування, більше відомої як GPS.

Крім того, є інформація про модифікацію із інфрачервоною системою наведення. Цей варіант є дуже зручним для того, аби завдавати ударів по теплоконтрастним цілям, скажімо, по військовій техніці в тилу.

На третій модифікації була встановлена радіолокаційна головка самонаведення на ціль. За таким же принципом працюють протирадарні ракети, які реагують на випромінювання, що йде з пошукових радіолокаційних систем. Таким чином, цей варіант Shahed-238 може бути використаний для того, аби нейтралізовувати українські системи протиповітряної оборони.

Плюси Shahed-238, які є мінусами

Втім, новий іранський безпілотник, який, можливо, росіяни уже почали використовувати для повітряних атак на мирні українські міста, має не тільки переваги, а і недоліки, які є прямим наслідком його конструктивних особливостей. Мова, звісна річ, про реактивний двигун.

Справа в тому, що реактивний двигун дає значно більшу сигнатуру (фактично це слід у небі, за яким можна зафіксували ціль), ніж двигуни попередніх версій "Шахедів". Це означає, що інфрачервоні головки самонаведення переносних зенітних ракетних комплексів типу "Ігли" чи Stinger зможуть значно легше і швидше захопити ці дрони, чим збільшується імовірність їхнього знищення.

Крім того, сам по собі реактивний двигун є значно дорожчим, ніж той, який стоїть на добре відомому Shahed-136 — можливо, у чотири-п’ять разів. Це відповідним чином збільшує вартість виготовлення кожного екземпляра нового безпілотника.

Також вага реактивного двигуна збільшує вимоги до самої конструкції безпілотника, що також збільшує його вагу і вартість. Одним словом, для окупаційного контингенту російської армії, яка продовжує вести повітряну війну проти України, конструктивні особливості нового реактивного двигуна Shahed-238 можуть стати не стільки перевагою, скільки недоліком у боротьбі із українською протиповітряною обороною.