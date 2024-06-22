Воздушная тревога сегодня ночью 22 июня - угроза "шахедов"

Запуск ракеты для уничтожения враждебной цели. Иллюстративное фото: Минобороны Украины

Воздушная тревога в Украине сейчас 22 июня продолжается около двух часов. Опасность связана с ударными беспилотниками, которые добрались до Киевской области.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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По данным Воздушных сил, в Украине объявлена опасность из-за ударных беспилотников, летящих в сторону Винницкой и Черкасской областей.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В то же время мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает, что "шахеды" уже добрались до Киевской области.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Николаевский Ванек"

В настоящее время воздушная тревога "краснеет" по северным и восточным областям. Речь идет о таких:

Киевскую,

Черкасскую,

Кировоградская,

Винницкую,

Хмельницкую,

Харьковскую,

Донецк.

Также традиционно тревога объявлена во временно оккупированных Луганской области и Крыму.

Карта воздушной тревоги в Украине 22 июня. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:36. Согласно обновленной информации о движении БпЛА от военных, "шахеды" направляются на запад.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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