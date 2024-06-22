Воздушная тревога сегодня ночью 22 июня - угроза "шахедов"

"Шахеды" добрались до Киевской области - ночная атака РФ
Воздушная тревога в Украине сейчас 22 июня продолжается около двух часов. Опасность связана с ударными беспилотниками, которые добрались до Киевской области.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога ночью 22 июня
По данным Воздушных сил, в Украине объявлена опасность из-за ударных беспилотников, летящих в сторону Винницкой и Черкасской областей.
В то же время мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает, что "шахеды" уже добрались до Киевской области.
В настоящее время воздушная тревога "краснеет" по северным и восточным областям. Речь идет о таких:
- Киевскую,
- Черкасскую,
- Кировоградская,
- Винницкую,
- Хмельницкую,
- Харьковскую,
- Донецк.
Также традиционно тревога объявлена во временно оккупированных Луганской области и Крыму.
Обновлено 01:36. Согласно обновленной информации о движении БпЛА от военных, "шахеды" направляются на запад.
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