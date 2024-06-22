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"Шахеды" добрались до Киевской области - ночная атака РФ

22 июня 2024 01:26
обновлено: 01:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога сегодня ночью 22 июня - угроза "шахедов"
Запуск ракеты для уничтожения враждебной цели. Иллюстративное фото: Минобороны Украины
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 22 июня продолжается около двух часов. Опасность связана с ударными беспилотниками, которые добрались до Киевской области.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога ночью 22 июня

По данным Воздушных сил, в Украине объявлена опасность из-за ударных беспилотников, летящих в сторону Винницкой и Черкасской областей.

Ночная атака России ночью сегодня 22 июня
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В то же время мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает, что "шахеды" уже добрались до Киевской области.

Опасность беспилотников в Украине ночью 22 июня
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Николаевский Ванек"

В настоящее время воздушная тревога "краснеет" по северным и восточным областям. Речь идет о таких:

  • Киевскую,
  • Черкасскую,
  • Кировоградская,
  • Винницкую,
  • Хмельницкую,
  • Харьковскую,
  • Донецк.

Также традиционно тревога объявлена во временно оккупированных Луганской области и Крыму.

Воздушная тревога ночью 22 июня
Карта воздушной тревоги в Украине 22 июня. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:36. Согласно обновленной информации о движении БпЛА от военных, "шахеды" направляются на запад.

Ночная атака дронов 22 июня
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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