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"Шахеди" дісталися Київської області — нічна атака РФ

22 червня 2024 01:26
оновлено: 05:01
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога сьогодні вночі 22 червня — загроза "шахедів"
Запуск ракети для збиття ворожої цілі. Ілюстративне фото: Міноборони України
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 22 червня продовжується вже близько двох годин. Небезпека пов'язана з ударними безпілотниками, які дісталися до Київської області.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога вночі 22 червня

За даними Повітряних сил, в Україні оголошено небезпеку через ударні безпілотники, які летять в бік Вінницької та Черкаської областей.

Нічна атака Росії вночі сьогодні 22 червня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Натомість моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє, що "шахеди" вже дістались Київської області.

Небезпека безпілотників в Україні вночі в суботу 22 червня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

Наразі повітряна тривога "червоніє" північними та східними областями. Йдеться про такі:

  • Київську,
  • Черкаську,
  • Кіровоградську,
  • Вінницьку,
  • Хмельницьку,
  • Харківську,
  • Донецьку.

Також традиційно тривога оголошена в тимчасово окупованих Луганській області та Криму.

Повітряна тривога вночі 22 червня
Мапа повітряної тривоги в Україні 22 червня. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:36. Згідно з оновленою інформацією щодо руху БпЛА від військових, "шахеди" прямують на захід.

Нічна атака дронів 22 червня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 02:34. Військові надали актуальну інформацію щодо руху безпілотників:

  • група на півдні Хмельницької області в бік Тернопільської;
  • друга на півночі Вінницької в бік Хмельницької області.
Повітряна тривога в ніч проти 22 червня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Нагадаємо, що Повітряні сили повідомляли про зліт винищувача МіГ-31К ввечері п'ятниці, 21 червня. Також росіяни підіймали бомбардувальники Ту-95МС.

Додамо, що минулої ночі 21 червня російські загарбники теж атакували Україну. Ворог намагався завдати ударів ракетами, однак йому завадили сили протиповітряної оборони.

безпілотники
Київська область
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війна в Україні
війна
атака

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