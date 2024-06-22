Повітряна тривога сьогодні вночі 22 червня — загроза "шахедів"

Запуск ракети для збиття ворожої цілі. Ілюстративне фото: Міноборони України

Повітряна тривога в Україні зараз 22 червня продовжується вже близько двох годин. Небезпека пов'язана з ударними безпілотниками, які дісталися до Київської області.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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За даними Повітряних сил, в Україні оголошено небезпеку через ударні безпілотники, які летять в бік Вінницької та Черкаської областей.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Натомість моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє, що "шахеди" вже дістались Київської області.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

Наразі повітряна тривога "червоніє" північними та східними областями. Йдеться про такі:

Київську,

Черкаську,

Кіровоградську,

Вінницьку,

Хмельницьку,

Харківську,

Донецьку.

Також традиційно тривога оголошена в тимчасово окупованих Луганській області та Криму.

Мапа повітряної тривоги в Україні 22 червня. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:36. Згідно з оновленою інформацією щодо руху БпЛА від військових, "шахеди" прямують на захід.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 02:34. Військові надали актуальну інформацію щодо руху безпілотників:

група на півдні Хмельницької області в бік Тернопільської;

друга на півночі Вінницької в бік Хмельницької області.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Нагадаємо, що Повітряні сили повідомляли про зліт винищувача МіГ-31К ввечері п'ятниці, 21 червня. Також росіяни підіймали бомбардувальники Ту-95МС.

Додамо, що минулої ночі 21 червня російські загарбники теж атакували Україну. Ворог намагався завдати ударів ракетами, однак йому завадили сили протиповітряної оборони.