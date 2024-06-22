Повітряна тривога сьогодні вночі 22 червня — загроза "шахедів"

"Шахеди" дісталися Київської області — нічна атака РФ
Повітряна тривога в Україні зараз 22 червня продовжується вже близько двох годин. Небезпека пов'язана з ударними безпілотниками, які дісталися до Київської області.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Повітряна тривога вночі 22 червня
За даними Повітряних сил, в Україні оголошено небезпеку через ударні безпілотники, які летять в бік Вінницької та Черкаської областей.
Натомість моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє, що "шахеди" вже дістались Київської області.
Наразі повітряна тривога "червоніє" північними та східними областями. Йдеться про такі:
- Київську,
- Черкаську,
- Кіровоградську,
- Вінницьку,
- Хмельницьку,
- Харківську,
- Донецьку.
Також традиційно тривога оголошена в тимчасово окупованих Луганській області та Криму.
Оновлено 01:36. Згідно з оновленою інформацією щодо руху БпЛА від військових, "шахеди" прямують на захід.
Оновлено 02:34. Військові надали актуальну інформацію щодо руху безпілотників:
- група на півдні Хмельницької області в бік Тернопільської;
- друга на півночі Вінницької в бік Хмельницької області.
Нагадаємо, що Повітряні сили повідомляли про зліт винищувача МіГ-31К ввечері п'ятниці, 21 червня. Також росіяни підіймали бомбардувальники Ту-95МС.
Додамо, що минулої ночі 21 червня російські загарбники теж атакували Україну. Ворог намагався завдати ударів ракетами, однак йому завадили сили протиповітряної оборони.
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