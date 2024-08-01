Воздушная тревога в ночь на 1 августа — куда летят беспилотники

Ударный беспилотник типа "шахед". Фото: Pacific Press picture alliance

Воздушная тревога в Украине сейчас 1 августа продолжается больше часа. Опасность объявили в связи с угрозой применения ударных беспилотников, двигающихся сейчас над украинскими областями.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Читайте также:

Воздушная тревога сейчас 1 августа

Согласно информации защитников, ударные дроны заметили в следующих областях:

в восточной части Черниговской – курс западный;

на границе Днепропетровской и Полтавской – курс северный;

в Кировоградской - курсом в Черкасскую область.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Черниговской,

Сумской,

Полтавской,

Черкасской,

Кировоградской,

Харьковской.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:00. Воздушная тревога распространилась на Киевскую область.

Новость дополняется...