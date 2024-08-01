Воздушная тревога в ночь на 1 августа — куда летят беспилотники

"Шахеды" летят традиционным курсом — куда направляются вражеские БпЛА
1 августа 2024 02:35
обновлено: 03:03
Ударный беспилотник типа "шахед". Фото: Pacific Press picture alliance
Воздушная тревога в Украине сейчас 1 августа продолжается больше часа. Опасность объявили в связи с угрозой применения ударных беспилотников, двигающихся сейчас над украинскими областями.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
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Воздушная тревога сейчас 1 августа
Согласно информации защитников, ударные дроны заметили в следующих областях:
- в восточной части Черниговской – курс западный;
- на границе Днепропетровской и Полтавской – курс северный;
- в Кировоградской - курсом в Черкасскую область.
Таким образом, воздушная тревога объявлена в следующих областях:
- Черниговской,
- Сумской,
- Полтавской,
- Черкасской,
- Кировоградской,
- Харьковской.
Обновлено 03:00. Воздушная тревога распространилась на Киевскую область.
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