Повітряна тривога в ніч проти 1 серпня — куди летять безпілотники

"Шахеди" летять традиційним курсом — куди прямують ворожі БпЛА
1 серпня 2024 02:35
оновлено: 03:03
Ударний безпілотник типу "шахед". Фото: Pacific Press picture alliance
Повітряна тривога в Україні зараз 1 серпня продовжується понад годину. Небезпеку оголосили у зв'язку з загрозою застосування ударних безпілотників, які наразі рухаються над українським областями.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Читайте також:
Повітряна тривога зараз 1 серпня
Згідно з інформацією захисників, ударні дрони помітили в таких областях:
- в східній частині Чернігівської — курс західний;
- на межі Дніпропетровської та Полтавської — курс північний;
- в Кіровоградській — курсом в Черкаську область.
Таким чином повітряна тривога оголошена в таких областях:
- Чернігівській,
- Сумській,
- Полтавській,
- Черкаській,
- Кіровоградській,
- Харківській.
Оновлено 03:00. Повітряна тривога поширилась на Київську область.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!