Повітряна тривога в ніч проти 1 серпня — куди летять безпілотники

Ударний безпілотник типу "шахед". Фото: Pacific Press picture alliance

Повітряна тривога в Україні зараз 1 серпня продовжується понад годину. Небезпеку оголосили у зв'язку з загрозою застосування ударних безпілотників, які наразі рухаються над українським областями.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога зараз 1 серпня

Згідно з інформацією захисників, ударні дрони помітили в таких областях:

в східній частині Чернігівської — курс західний;

на межі Дніпропетровської та Полтавської — курс північний;

в Кіровоградській — курсом в Черкаську область.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога оголошена в таких областях:

Чернігівській,

Сумській,

Полтавській,

Черкаській,

Кіровоградській,

Харківській.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:00. Повітряна тривога поширилась на Київську область.

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