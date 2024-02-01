Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Шахеды" над Украиной — какие области "покраснели" от воздушной тревоги arrow

"Шахеды" над Украиной — какие области "покраснели" от воздушной тревоги

1 февраля 2024 23:29
обновлено: 00:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Какие области "покраснели" из-за "шахедов" сейчас 1 февраля — воздушная тревога
Беспилотник летит в ночном небо. Фото: t.me/SJTF_Odes
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине в четверг, 1 февраля, охватила Кировоградскую, Николаевскую и Херсонскую области. Беспилотники пересекли воздушное пространство страны около 22:30. Таким образом, тревога продолжается уже час.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Читайте также:

Воздушная тревога сейчас 1 февраля

По данным украинских военных, еще одна группа вражеских "шахедов" следует из Николаевской в Кировоградскую область. В свою очередь БпЛА с последней летят на север.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога объявлена в трех областях — Кировоградской, Николаевской и Херсонской.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 1 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:00. Паблик "Николаевский Ванек" предупреждает о беспилотниках:

  • на севере Кировоградской области, курс восточный (в сторону Кременчуга);
  • с Николаевской области курсом на Криворожский район Днепропетровской области;
  • с Николаевской области курсом на Кировоградскую область.
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Также воздушная тревога охватила Днепропетровскую и Запорожскую области.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 2 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:10. Воздушные силы также подтверждают фиксацию беспилотников в ряде областей.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Напомним, что российские военные ударили четырьмя БпЛА типа shahed-136 по Харькову в ночь на 31 января. Было зафиксировано попадание двух вражеских беспилотников по территории промышленного объекта. Известно, есть ли пострадавшие.

беспилотники
обстрелы
оккупанты
воздушная тревога
опасность
война в Украине
війна
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме