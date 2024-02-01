Какие области "покраснели" из-за "шахедов" сейчас 1 февраля — воздушная тревога

"Шахеды" над Украиной — какие области "покраснели" от воздушной тревоги
Воздушная тревога в Украине в четверг, 1 февраля, охватила Кировоградскую, Николаевскую и Херсонскую области. Беспилотники пересекли воздушное пространство страны около 22:30. Таким образом, тревога продолжается уже час.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Воздушная тревога сейчас 1 февраля
По данным украинских военных, еще одна группа вражеских "шахедов" следует из Николаевской в Кировоградскую область. В свою очередь БпЛА с последней летят на север.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в трех областях — Кировоградской, Николаевской и Херсонской.
Обновлено 00:00. Паблик "Николаевский Ванек" предупреждает о беспилотниках:
- на севере Кировоградской области, курс восточный (в сторону Кременчуга);
- с Николаевской области курсом на Криворожский район Днепропетровской области;
- с Николаевской области курсом на Кировоградскую область.
Также воздушная тревога охватила Днепропетровскую и Запорожскую области.
Обновлено 00:10. Воздушные силы также подтверждают фиксацию беспилотников в ряде областей.
Напомним, что российские военные ударили четырьмя БпЛА типа shahed-136 по Харькову в ночь на 31 января. Было зафиксировано попадание двух вражеских беспилотников по территории промышленного объекта. Известно, есть ли пострадавшие.
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