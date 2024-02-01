"Шахеди" над Україною — які області "почервоніли" від повітряної тривоги

Безпілотник летить у нічному небі. Фото:

Повітряна тривога в Україні в четвер, 1 лютого, охопила Кіровоградську, Миколаївську та Херсонську області. Безпілотники перетнули повітряний простір країни близько 22:30. Таким чином тривога продовжується вже годину.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога оголошена в трьох областях — Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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