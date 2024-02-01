"Шахеди" над Україною — які області "почервоніли" від повітряної тривоги
1 лютого 2024 23:29
оновлено: 23:32
Безпілотник летить у нічному небі. Фото:
Повітряна тривога в Україні в четвер, 1 лютого, охопила Кіровоградську, Миколаївську та Херсонську області. Безпілотники перетнули повітряний простір країни близько 22:30. Таким чином тривога продовжується вже годину.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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За даними українських військових, ще одна група ворожих "шахедів" прямує з Миколаївської до Кіровоградської області. Своєю чергою БпЛА з останньої летять на північ.
Наразі повітряна тривога оголошена в трьох областях — Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській.
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