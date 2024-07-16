Воздушная тревога в Украине сейчас 16 июля - ударные БПЛА на севере

"Шахеды" подлетели к Киевской области — воздушная тревога стремительно распространяется
Воздушная тревога в Украине 16 июля продолжается в связи с угрозой ударных беспилотников. "Шахеды" перекочевали в Сумскую, Черкасскую, Киевскую и другие области, прихватив с собой тревогу.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога сейчас 16 июля
Украинские защитники предупреждают о возможной работе сил противовоздушной обороны в Сумской области из-за угрозы БПЛА, а также о движении дронов в сторону Киевской области, где объявили воздушную тревогу.
В настоящее время "покраснели" такие области как:
- Сумская,
- Черкасская,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Кировоградская.
Обновлено 02:30. Военные объявили об опасности в Киеве, также обнаружили движение "шахедов" в Черкасскую область из Киевской.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!