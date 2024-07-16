Воздушная тревога в Украине сейчас 16 июля - ударные БПЛА на севере

Беспилотник в воздухе. Фото: Pacific Presspicture alliance

Воздушная тревога в Украине 16 июля продолжается в связи с угрозой ударных беспилотников. "Шахеды" перекочевали в Сумскую, Черкасскую, Киевскую и другие области, прихватив с собой тревогу.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Читайте также:

Воздушная тревога сейчас 16 июля

Украинские защитники предупреждают о возможной работе сил противовоздушной обороны в Сумской области из-за угрозы БПЛА, а также о движении дронов в сторону Киевской области, где объявили воздушную тревогу.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время "покраснели" такие области как:

Сумская,

Черкасская,

Полтавская,

Харьковская,

Кировоградская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:30. Военные объявили об опасности в Киеве, также обнаружили движение "шахедов" в Черкасскую область из Киевской.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Новость дополняется...