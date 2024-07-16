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"Шахеды" подлетели к Киевской области — воздушная тревога стремительно распространяется

16 июля 2024 01:49
обновлено: 02:37
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Украине сейчас 16 июля - ударные БПЛА на севере
Беспилотник в воздухе. Фото: Pacific Presspicture alliance
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине 16 июля продолжается в связи с угрозой ударных беспилотников. "Шахеды" перекочевали в Сумскую, Черкасскую, Киевскую и другие области, прихватив с собой тревогу.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Украинские защитники предупреждают о возможной работе сил противовоздушной обороны в Сумской области из-за угрозы БПЛА, а также о движении дронов в сторону Киевской области, где объявили воздушную тревогу.

Воздушная тревога ночью 16 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время "покраснели" такие области как:

  • Сумская,
  • Черкасская,
  • Полтавская,
  • Харьковская,
  • Кировоградская.
Где найти карту воздушной тревоги
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:30. Военные объявили об опасности в Киеве, также обнаружили движение "шахедов" в Черкасскую область из Киевской.

Почему объявляли воздушную тревогу ночью 16 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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