"Шахеды" направляются на север - воздушная тревога снова распространяется по областям
Воздушная тревога в Украине сейчас, 22 октября, уже успела распространиться на Киевскую, Черкасскую и другие области. Враг прибег к атаке беспилотниками, а опасность начала охватывать регионы около 2 часов. Также тревога в стране уже звучала в 00:50.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Обновлено 02:10. Украинские защитники заявили, что вражеские беспилотники двигают в направлении Киевской области из Черкасской.
Также военные сообщают об угрозе применения баллистического вооружения в Запорожской области.
Пока карта воздушных тревог выглядит так - "покраснели" Киевская, Черкасская, Кировоградская и Запорожская области.
Обновлено 02:16. "БпЛА врага на Киевщине! Направление движения – на Белую Церковь!" – пишут Воздушные силы.
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