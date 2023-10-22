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"Шахеды" направляются на север - воздушная тревога снова распространяется по областям

22 октября 2023 02:09
обновлено: 02:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Шахеды" направляются на север - воздушная тревога снова распространяется по областям
БпЛА летит в ночное небо. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 22 октября, уже успела распространиться на Киевскую, Черкасскую и другие области. Враг прибег к атаке беспилотниками, а опасность начала охватывать регионы около 2 часов. Также тревога в стране уже звучала в 00:50.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Обновлено 02:10. Украинские защитники заявили, что вражеские беспилотники двигают в направлении Киевской области из Черкасской.

Также военные сообщают об угрозе применения баллистического вооружения в Запорожской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Пока карта воздушных тревог выглядит так - "покраснели" Киевская, Черкасская, Кировоградская и Запорожская области.

Карта воздушных тревог в Украине сейчас 22 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:16. "БпЛА врага на Киевщине! Направление движения – на Белую Церковь!" – пишут Воздушные силы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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