"Шахеди" прямують на північ — повітряна тривога знову шириться областями

БпЛА летить у нічному небі. Фото: Reuters

Повітряна тривога в Україні зараз, 22 жовтня, вже встигла поширитися на Київську, Черкаську та інші області. Ворог вдався до атаки безпілотниками, а небезпека почала охоплювати регіони близько 02:00. Також тривога в країні вже лунала о 00:50.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Оновлено 02:10. Українські захисники заявили, що ворожі безпілотники рухають в напрямку Київської області з Черкаської.

Також військові повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння в Запорізькій області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі мапа повітряних тривог має такий вигляд — "почервоніли" Київська, Черкаська, Кіровоградська й Запорізька області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:16. "БпЛА ворога на Київщині! Напрямок руху – на Білу Церкву!" — пишуть Повітряні сили.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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