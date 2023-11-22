"Шахеды" скопились в четырех областях - летят на Хмельницкий

Ракета взлетает в ночное небо. Фото: МОУ

Воздушная тревога в Украине сейчас, 22 ноября, охватила четыре области под угрозой атаки БпЛА. Только "покраснела" Хмельницкая, куда летит одна из групп враждебных целей. Опасность идет в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Обновлено 01:28. Военные предупреждают о движении БпЛА в сторону Хмельницкой области, где объявили воздушную тревогу.

В Харьковской и Донецкой прозвучали отбои.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога "краснеет" в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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