"Шахеди" скупчились в чотирьох областях — летять на Хмельницьку
Повітряна тривога в Україні зараз, 22 листопада, охопила чотири області, які під загрозою атаки БпЛА. Щойно "почервоніла" Хмельницька, куди летить одна з груп ворожих цілей. Небезпека триває в Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Оновлено 01:28. Військові попереджають про рух БпЛА в бік Хмельницької області, в якій оголосили повітряну тривогу.
Натомість у Харківській та Донецькій прозвучали відбої.
Таким чином повітряна тривога "червоніє" в Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях.
Оновлено 01:55. Повітряна тривога поширилась на Тернопільську область. Ще одна група БпЛА прямує на Хмельниччину.
"Ще одна група ударних БпЛА у Вінницькій області наближається до Жмеринки у напрямку на Хмельницький", — повідомляють Повітряні сили.
Оновлено 02:03. У Донецькій області оголошено ракетну небезпеку.
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