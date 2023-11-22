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"Шахеди" скупчились в чотирьох областях — летять на Хмельницьку

22 листопада 2023 01:22
оновлено: 02:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
"Шахеди" скупчились в чотирьох областях — летять на Хмельницьку
Ракета злітає в нічне небо. Фото: МОУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 22 листопада, охопила чотири області, які під загрозою атаки БпЛА. Щойно "почервоніла" Хмельницька, куди летить одна з груп ворожих цілей. Небезпека триває в Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Оновлено 01:28. Військові попереджають про рух БпЛА в бік Хмельницької області, в якій оголосили повітряну тривогу.

Натомість у Харківській та Донецькій прозвучали відбої.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога "червоніє" в Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях. 

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 22 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:55. Повітряна тривога поширилась на Тернопільську область. Ще одна група БпЛА прямує на Хмельниччину.

"Ще одна група ударних БпЛА у Вінницькій області наближається до Жмеринки у напрямку на Хмельницький", — повідомляють Повітряні сили.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 02:03. У Донецькій області оголошено ракетну небезпеку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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