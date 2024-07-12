Воздушная тревога в Киевской области сейчас 12 июля – куда летят БпЛА

Вражеский беспилотник в небе. Фото: mil.in.ua

Воздушная тревога в Украине сейчас 12 июля продолжается более пяти часов. В настоящее время ударные беспилотники скопились в Киевской области и улетают на север.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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"Вражеские ударные БпЛА остались на Киевщине, движение северное" , - предупреждают Воздушные силы.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога все еще продолжается в следующих областях:

Киевской,

Житомирской,

Винницкой,

Кировоградской,

Николаевской,

Харьковской,

Донецкой.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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