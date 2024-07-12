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"Шахеды" скопились в Киевской области — куда летят БпЛА

12 июля 2024 05:01
обновлено: 05:17
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Киевской области сейчас 12 июля – куда летят БпЛА
Вражеский беспилотник в небе. Фото: mil.in.ua
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 12 июля продолжается более пяти часов. В настоящее время ударные беспилотники скопились в Киевской области и улетают на север.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Какая опасность сейчас 12 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога все еще продолжается в следующих областях:

  • Киевской,
  • Житомирской,
  • Винницкой,
  • Кировоградской,
  • Николаевской,
  • Харьковской,
  • Донецкой.
Воздушная тревога утром 12 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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