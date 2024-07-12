Воздушная тревога в Киевской области сейчас 12 июля – куда летят БпЛА

"Шахеды" скопились в Киевской области — куда летят БпЛА
12 июля 2024 05:01
обновлено: 05:17
Вражеский беспилотник в небе. Фото: mil.in.ua
Воздушная тревога в Украине сейчас 12 июля продолжается более пяти часов. В настоящее время ударные беспилотники скопились в Киевской области и улетают на север.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
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"Вражеские ударные БпЛА остались на Киевщине, движение северное" , - предупреждают Воздушные силы.
Воздушная тревога все еще продолжается в следующих областях:
- Киевской,
- Житомирской,
- Винницкой,
- Кировоградской,
- Николаевской,
- Харьковской,
- Донецкой.
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