Повітряна тривога в Київській області зараз 12 липня — куди летять БпЛА

"Шахеди" скупчилися в Київській області — куди летять БпЛА
12 липня 2024 05:01
оновлено: 05:17
Ворожий безпілотник у небі. Фото: mil.in.ua
Повітряна тривога в Україні зараз 12 липня продовжується понад п'ять годин. Наразі ударні безпілотники скупчились в Київській області і летять на північ.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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"Ворожі ударні БпЛА залишилися на Київщині, рух північний", — попереджають Повітряні сили.
Повітряна тривога досі продовжується в таких областях:
- Київській,
- Житомирській,
- Вінницькій,
- Кіровоградській,
- Миколаївській,
- Харківській,
- Донецькій.
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