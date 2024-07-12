Повітряна тривога в Київській області зараз 12 липня — куди летять БпЛА

Ворожий безпілотник у небі. Фото: mil.in.ua

Повітряна тривога в Україні зараз 12 липня продовжується понад п'ять годин. Наразі ударні безпілотники скупчились в Київській області і летять на північ.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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"Ворожі ударні БпЛА залишилися на Київщині, рух північний", — попереджають Повітряні сили.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога досі продовжується в таких областях:

Київській,

Житомирській,

Вінницькій,

Кіровоградській,

Миколаївській,

Харківській,

Донецькій.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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