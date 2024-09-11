Ночная воздушная тревога 11 сентября — области под угрозой атаки ударных БпЛА

БпЛА в небе. Фото иллюстративное: armyinform.com

Воздушную тревогу сейчас, ночью в среду, 11 сентября, объявили в 11 областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Донецкая, Николаевская, Запорожская и Херсонская области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об угрозе применения ударных БпЛА.

Читайте также:

Новость дополняется