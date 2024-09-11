Нічна повітряна тривога 11 вересня — які області під загрозою атаки ударних БпЛА

БпЛА в небі. Фото ілюстративне: armyinform.com

Повітряну тривогу зараз, уночі в середу, 11 вересня, оголосили в 11 областях України. Червоні на карті повітряних тривог Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька, Миколаївська, Запорізька та Херсонська області.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА.

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Що відомо про повітряну тривогу вночі 11 вересня

Станом на 01:15 моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" повідомляв про три "Шахеди", які підлітають до Миргорода, один ударний БпЛА з Полтавської області в напрямку Київської області, один безпілотник у районі Березнегуватого курсом на північний захід, сім "Шахедів" у Бериславському районі Херсонської області та один, який летить у бік Покрови Дніпропетровської області. За його інформацією була загроза дронової атаки для Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

О 01:29 у Повітряних Силах ЗС України повідомили, що БпЛА в Полтавській області тримає північно-західний курс, тобто в Київську або Чернігівську область, а декілька груп "Шахедів" у Херсонській і Миколаївській областях летять на північ.