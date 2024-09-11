Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Шахеди" змінили курс — куди летять ворожі БпЛА arrow

"Шахеди" змінили курс — куди летять ворожі БпЛА

11 вересня 2024 01:35
Чекарьова Марія - редактор
Нічна повітряна тривога 11 вересня — які області під загрозою атаки ударних БпЛА
БпЛА в небі. Фото ілюстративне: armyinform.com
Чекарьова Марія - редактор

Повітряну тривогу зараз, уночі в середу, 11 вересня, оголосили в 11 областях України. Червоні на карті повітряних тривог Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька, Миколаївська, Запорізька та Херсонська області.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА.

Читайте також:
Повітряна тривога в Україні вночі 11 вересня
Карта повітряних тривог станом на 01:35 11 вересня

Що відомо про повітряну тривогу вночі 11 вересня

Станом на 01:15 моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" повідомляв про три "Шахеди", які підлітають до Миргорода, один ударний БпЛА з Полтавської області в напрямку Київської області, один безпілотник у районі Березнегуватого курсом на північний захід, сім "Шахедів" у Бериславському районі Херсонської області та один, який летить у бік Покрови Дніпропетровської області. За його інформацією була загроза дронової атаки для Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Атака "Шахедів" уночі 11 вересня
Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

О 01:29 у Повітряних Силах ЗС України повідомили, що БпЛА в Полтавській області тримає північно-західний курс, тобто в Київську або Чернігівську область, а декілька груп "Шахедів" у Херсонській і Миколаївській областях летять на північ.

Атака "Шахедів" уночі 11 вересня
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Також важливі новини дня по темі:

безпілотники дрон Шахід-136 повітряна тривога небезпека війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

02:11 У Київській області оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

01:39 Стежили за українським офіцером — Федеральний суд у Німеччині викрив плани заарештованих шпигунів

01:35 "Шахеди" змінили курс — куди летять ворожі БпЛА

01:32 Син командира військової частини допомагав військовозобов'язаному втекти за кордон — що вирішив суд

01:30 Як боролися з нестачею бійців у США та які уроки з цього має взяти Україна — думка військового

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

01:16 Україна завдяки голам динамівців обіграла Північну Ірландію у відборі на Євро-2025

00:35 У кількох районах Києва сьогодні обмежать рух — чому та де саме

00:30 Стати на військовий облік за кордоном — єдиний варіант, коли це можливо

00:22 ЗСУ затрофеїли російський РСЗВ "Град" і знищують ним сили ворога в Курській області

00:18 На Львівщині чоловік намагався незаконно провезти медичне обладнання на 5 мільойнів гривень

Термінова новина

02:11 У Київській області оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

01:39 Стежили за українським офіцером — Федеральний суд у Німеччині викрив плани заарештованих шпигунів

01:35 "Шахеди" змінили курс — куди летять ворожі БпЛА

01:32 Син командира військової частини допомагав військовозобов'язаному втекти за кордон — що вирішив суд

01:30 Як боролися з нестачею бійців у США та які уроки з цього має взяти Україна — думка військового

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

01:16 Україна завдяки голам динамівців обіграла Північну Ірландію у відборі на Євро-2025

00:35 У кількох районах Києва сьогодні обмежать рух — чому та де саме

00:30 Стати на військовий облік за кордоном — єдиний варіант, коли це можливо

00:22 ЗСУ затрофеїли російський РСЗВ "Град" і знищують ним сили ворога в Курській області

00:18 На Львівщині чоловік намагався незаконно провезти медичне обладнання на 5 мільойнів гривень

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

Text

23:14 У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

18:42 Повітряні тривоги — як ставляться до них одесити сьогодні

Text

17:50 Плани США щодо закінчення війни в Україні та новий задум Кремля — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Експерт пояснив, чому частина українських ФОПів у Польщі закриваються

Text

15:04 Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

14:36 В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

Text

13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

Text

11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

Text

10:47 Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

Text

08:00 Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець