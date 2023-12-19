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Шахеды сменили курс — куда летят вражеские дроны

19 декабря 2023 21:35
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Шахеды сменили курс — куда летят вражеские дроны
Звено дронов-камикадзе Shahed-136 в полете. Иллюстративное фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

На юге Украины объявлена воздушная тревога. Сообщается об угрозе от дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Как сообщается, иранские БПЛА могут двигаться в Херсонскую и Николаевскую области.

Источник: соцсети

Угроза от налета дронов также объявлена и для Кировоградской области.

Источник: соцсети

По состоянию на 21:42 карта воздушных тревог выглядит так:

Источник: alerts.in.ua

Напомним, ранее армия России запустила ударные беспилотники по Одесской области вечером 19 декабря. В регионе объявлена воздушная тревога.

Кошмарили иранские дроны и Хмельницкую область. В ночь на 19 декабря во вражескую атаку попал Староконстантинов. В результате атаки уничтожен один дрон.

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