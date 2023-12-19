Шахеды сменили курс — куда летят вражеские дроны
На юге Украины объявлена воздушная тревога. Сообщается об угрозе от дронов-камикадзе Shahed-136.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
Как сообщается, иранские БПЛА могут двигаться в Херсонскую и Николаевскую области.
Угроза от налета дронов также объявлена и для Кировоградской области.
По состоянию на 21:42 карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, ранее армия России запустила ударные беспилотники по Одесской области вечером 19 декабря. В регионе объявлена воздушная тревога.
Кошмарили иранские дроны и Хмельницкую область. В ночь на 19 декабря во вражескую атаку попал Староконстантинов. В результате атаки уничтожен один дрон.
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